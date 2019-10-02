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Политика ,  
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СМИ сообщили о гибели в Ливии наемников из России
По данным источников «Медузы», в результате авиаудара погибли до 35 воевавших на стороне армии фельдмаршала Халифы Хафтара бойцов ЧВК Вагнера
Фото: Yosri al-Jamal / Reuters

В Россию начали доставлять тела погибших в Ливии бойцов частной военной компании (ЧВК) Вагнера, сообщает «Медуза» со ссылкой на источники и знакомых погибших. Общее число жертв авиаудара, который нанесли по воевавшим на стороне армии поддерживаемого Россией фельдмаршала Халифы Хафтара наемникам самолеты противостоящего ему Правительства национального согласия, по данным источников издания, может составлять несколько десятков.

«Всего из [Свердловской] области [погибли] 15 человек, а со всей страны, нам сказали, 35», — рассказал «Медузе» знакомый нескольких погибших из Екатеринбурга.

Руководитель уральского отделения Союза добровольцев Донбасса сообщил «Медузе», что получил из Ливии информацию о гибели там Артема Невьянцева (позывной «Халк») и Игната Боричева («Беня»). При этом он сказал, что погибших «будет больше».

«Я ничего говорить не буду», — заявила в разговоре с РБК жена Артема Невьянцева.

Другой источник «Медузы» — бывший командир одной из ЧВК — оценил число погибших в результате авиаудара в 20 человек. Сразу несколько человек рассказали изданию о погибшем в Ливии бойце ЧВК по имени Денис (позывной «Вектор») из станицы Кущевская в Краснодарском крае. Как минимум один тяжело раненный в настоящее время находится в Петербурге, по словам собеседника «Медузы» из ЧВК Вагнера, это командир первого отряда с позывным «Ратибор», а в Мурманск доставили тело погибшего с позывным «Академик».

РБК направил запрос в пресс-службу Министерства обороны России.

Фотогалерея 
Частное дело: самые известные ЧВК мира

В конце сентября Bloomberg сообщал, что около сотни наемников ЧВК Вагнера прибыли на передовую базу для участия в наступлении сил Ливийской национальной армии Халифы Хафтара на Триполи. Один из командиров наемников (его имя не приводится) тогда подтвердил агентству, что россияне участвуют в боях в Ливии, и отметил, что некоторые из них погибли в ходе столкновений.

До этого сообщалось, что в Ливии находятся около 300 российских наемников. Однако британская газета The Telegraph весной 2019 года писала, что те не принимают участия в боевых действиях на передовой и обеспечивают безопасность подконтрольных Хафтару портов Тобрук и Дерна.

Авторы: Евгений Калюков, Роман Кирьянов
Теги: Ливия
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