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Посольство России ответило на обвинения в подготовке покушения в Чехии

Демонтаж памятника маршалу Советского Союза Ивану Коневу
Демонтаж памятника маршалу Советского Союза Ивану Коневу (Фото: Petr David Josek / AP)

Российское посольство в Чехии ответило на сообщения в СМИ о подготовке Россией покушения на пражских политиков.

«Появившиеся в последние дни в чешских СМИ заходы о якобы подготовке российской стороной покушения на пражских муниципальных политиков были решительно отвергнуты Россией. Нами также однозначно опровергнут активно продвигаемый в местное информпространство вброс о некоем «российском дипломате, прибывшем три недели назад в Прагу с рицином», — заявили РБК в дипмиссии.

По мнению представителей российского посольства, разобраться в том, кто стоит за этой «беспрецедентной антироссийской информационной кампанией и стремится подорвать двусторонние отношения», предстоит руководству Чехии, так как этот вопрос является их «внутренним делом».

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Фото: МИД / Global Look Press

Ранее чешское издание Respekt сообщило, что три недели назад в республику прибыл из России человек с дипломатическим паспортом, у которого при себе находился яд рицин. Как писало издание, он хотел отравить главу администрации 6-го района Праги Ондржея Коларжа, который организовал демонтаж памятника маршалу Коневу, а также мэра чешской столицы Зденека Гржиба.

Из-за публикации российское посольство в Чехии направило в МИД ноту протеста, однако чешское ведомство назвало ее «ненадлежащей».

Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш назвал недопустимым, чтобы некое другое государство проводило в республике акции против граждан. При этом он отметил, что сложившаяся ситуация не требует выдворения из Чехии российского посла.

В начале апреля в Праге был демонтирован памятник маршалу Советского Союза Ивану Коневу, установленный на площади Интербригады в чешской столице. В связи с этим Следственный комитет России завел уголовное дело по статье об осквернении символов воинской славы (ч. 3 ст. 354.1 УК России).

Теги: новости РБК, Посольство России, Чехия, покушение, яд
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