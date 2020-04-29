Посольство России ответило на обвинения в подготовке покушения в Чехии

Демонтаж памятника маршалу Советского Союза Ивану Коневу (Фото: Petr David Josek / AP)

Российское посольство в Чехии ответило на сообщения в СМИ о подготовке Россией покушения на пражских политиков.

«Появившиеся в последние дни в чешских СМИ заходы о якобы подготовке российской стороной покушения на пражских муниципальных политиков были решительно отвергнуты Россией. Нами также однозначно опровергнут активно продвигаемый в местное информпространство вброс о некоем «российском дипломате, прибывшем три недели назад в Прагу с рицином», — заявили РБК в дипмиссии.

По мнению представителей российского посольства, разобраться в том, кто стоит за этой «беспрецедентной антироссийской информационной кампанией и стремится подорвать двусторонние отношения», предстоит руководству Чехии, так как этот вопрос является их «внутренним делом».

Ранее чешское издание Respekt сообщило, что три недели назад в республику прибыл из России человек с дипломатическим паспортом, у которого при себе находился яд рицин. Как писало издание, он хотел отравить главу администрации 6-го района Праги Ондржея Коларжа, который организовал демонтаж памятника маршалу Коневу, а также мэра чешской столицы Зденека Гржиба.