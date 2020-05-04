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Пандемия коронавируса ,  
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В Чехии предложили снять запрет на поездки за границу автобусом и поездом

Выезд из страны власти в связи с пандемией коронавируса запретили с середины марта. Иностранцам также запретили въезжать на территорию Чехии
Фото: Michal Kamaryt / CTK / Global Look Press
Фото: Michal Kamaryt / CTK / Global Look Press

Правительство Чехии рассмотрит предложение разрешить с 11 мая гражданам ездить за границу на автобусах и поездах. Об этом заявил вице-премьер Карел Гавличек, сообщает издание iDNES.

Издание Seznam Zpravy приводит твит Гавличека, в котором тот сообщил, что предложил правительству снять запрет.

Власти Чехии с 11 мая расширят ряд послаблений в отношении ограничений из-за коронавируса. С этого дня в стране смогут работать музеи, кинотеатры, цирки и другие учреждения при условии, что они соблюдают меры для борьбы с коронавирусом. Частично откроются начальные, средние и художественные школы. Правительство также разработало правила для работы парикмахерских, салонов красоты, массажных кабинетов и крупных торговых заведений, которые также смогут возобновить работу с 11 мая.

Выезд из страны власти в связи с пандемией коронавируса запретили с середины марта. Иностранцам также запретили въезжать на территорию Чехии. Покидать дом можно было только для поездок на работу, походов в аптеку и магазин.

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Фото: Gabriel Kuchta / Getty Images

С 24 апреля чешское правительство отменило запрет на перемещение внутри страны, а также разрешило гражданам выезжать за границу по причинам, не связанным с работой, в том числе для отдыха. По возвращению они должны представить отрицательный тест на коронавирус либо пройти двухнедельный карантин. Кроме того, власти разрешили гражданам собираться в группы до десяти человек. Раньше допускали встречи не более двух человек.

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Умерли
Источник: JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
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По данным Университета Джонса Хопкинса, всего в Чехии коронавирусом заразились 7 781 человек, 249 человек умерли. Во всем мире число случаев COVID-19 превышает 3,53 млн, а количество жертв — 248 тыс. человек.

Автор: Гаяна Демурина
Теги: Чехия, коронавирус
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