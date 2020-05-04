В Чехии предложили снять запрет на поездки за границу автобусом и поездом

Выезд из страны власти в связи с пандемией коронавируса запретили с середины марта. Иностранцам также запретили въезжать на территорию Чехии

Фото: Michal Kamaryt / CTK / Global Look Press

Правительство Чехии рассмотрит предложение разрешить с 11 мая гражданам ездить за границу на автобусах и поездах. Об этом заявил вице-премьер Карел Гавличек, сообщает издание iDNES.

Издание Seznam Zpravy приводит твит Гавличека, в котором тот сообщил, что предложил правительству снять запрет.

Власти Чехии с 11 мая расширят ряд послаблений в отношении ограничений из-за коронавируса. С этого дня в стране смогут работать музеи, кинотеатры, цирки и другие учреждения при условии, что они соблюдают меры для борьбы с коронавирусом. Частично откроются начальные, средние и художественные школы. Правительство также разработало правила для работы парикмахерских, салонов красоты, массажных кабинетов и крупных торговых заведений, которые также смогут возобновить работу с 11 мая.

Выезд из страны власти в связи с пандемией коронавируса запретили с середины марта. Иностранцам также запретили въезжать на территорию Чехии. Покидать дом можно было только для поездок на работу, походов в аптеку и магазин.