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СК ответил уголовным делом на снос памятника Коневу в Праге

Следственный комитет назвал циничными действиями демонтаж памятника маршалу Коневу в Праге и обвинил муниципальные власти в грубом нарушении двусторонних договоренностей Чехии и России
Демонтаж памятника маршалу Советского Союза Ивану Коневу (Фото: Martin Divisek / EPA / ТАСС)

Снос памятника маршалу Коневу в Праге в Следственном комитете России расценили как осквернение символов воинской славы России, совершенных публично. Именно по этой статье (ч.3 ст.354.1 УК) возбуждено уголовное дело, говорится в сообщении, опубликованном на сайте СК.

Установленный 9 мая 1980 года памятник был демонтирован 3 апреля 2020 года.

«Как полагает следствие, подобными циничными действиями муниципальные власти города Праги грубо нарушили взятые на себя Чешской Республикой обязательства в рамках двусторонних договоренностей с Российской Федерацией, продемонстрировав свое пренебрежение общей памятью и историей борьбы советского народа с фашизмом», — заявили в СК.

В Праге с площади убрали памятник советскому маршалу Коневу
Общество

Памятник маршалу Советского Союза Ивану Коневу был установлен на площади Интербригады в шестом районе Праги. Как рассказал пресс-секретарь района Ондржей Шрамек, демонтировать памятник городской совет решил еще в сентябре прошлого года. По его словам, скульптуру переместят в хранилище, а затем она станет частью экспозиции Музея памяти XX века.

Посольство России в Чехии выразило возмущение демонтажом памятника.  МИД России пообещал, что эта акция не останется без ответа. «Совершенное в Праге — а это преступление — способно стать долгосрочным раздражителем наших двусторонних отношений и, без сомнения, не останется без ответа», — заявила официальный представитель ведомства Мария Захарова.

Мужчина приковал себя цепью к памятнику маршалу Коневу в Праге
Общество

Ранее памятник маршалу Коневу не раз становился объектом атаки вандалов. В мае 2018 года неизвестные облили скульптуру розовой краской, а в августе 2019 года на памятнике нанесли надпись «Нет кровавому маршалу, не забудем 1968».

Из-за противоречивого отношения к деятельности маршала со стороны чешского населения муниципальные власти еще в августе 2018 года решили изменить табличку на памятнике, указав информацию как о причастности маршала к освобождению чешской столицы от нацистов, так и к подавлению венгерского восстания в 1956 году и вводу войск стран Варшавского блока в Чехословакию в 1968 году. Несмотря на это, в сентябре 2019-го совет депутатов городского округа, где размещен памятник, все же решил переместить его в музей.

Министр обороны России Сергей Шойгу обратился в военное ведомство Чехии с просьбой передать демонтированный памятник. Однако официальный представитель ведомства Ян Пейшек заявил, что Шойгу отправил свое письмо «не в ту организацию». «Речь идет не о военном захоронении, а о памятнике, который принадлежит району «Прага 6». Мы к нему отношения не имеем, а потому не сможем передать России то, что принадлежит не нам», — сообщил Пейшек.

Автор: Владислав Гордеев
Теги: коронавирус, памятник, Следственный комитет
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