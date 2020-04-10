СК ответил уголовным делом на снос памятника Коневу в Праге

Следственный комитет назвал циничными действиями демонтаж памятника маршалу Коневу в Праге и обвинил муниципальные власти в грубом нарушении двусторонних договоренностей Чехии и России

Демонтаж памятника маршалу Советского Союза Ивану Коневу (Фото: Martin Divisek / EPA / ТАСС)

Снос памятника маршалу Коневу в Праге в Следственном комитете России расценили как осквернение символов воинской славы России, совершенных публично. Именно по этой статье (ч.3 ст.354.1 УК) возбуждено уголовное дело, говорится в сообщении, опубликованном на сайте СК.

Установленный 9 мая 1980 года памятник был демонтирован 3 апреля 2020 года.

«Как полагает следствие, подобными циничными действиями муниципальные власти города Праги грубо нарушили взятые на себя Чешской Республикой обязательства в рамках двусторонних договоренностей с Российской Федерацией, продемонстрировав свое пренебрежение общей памятью и историей борьбы советского народа с фашизмом», — заявили в СК.

Памятник маршалу Советского Союза Ивану Коневу был установлен на площади Интербригады в шестом районе Праги. Как рассказал пресс-секретарь района Ондржей Шрамек, демонтировать памятник городской совет решил еще в сентябре прошлого года. По его словам, скульптуру переместят в хранилище, а затем она станет частью экспозиции Музея памяти XX века.