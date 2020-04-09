МИД пообещал ответ на снос памятника Коневу в Праге

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Демонтаж памятника маршалу Советского Союза Ивану Коневу в Праге не останется без ответа, заявила на брифинге официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«Совершенное в Праге — а это преступление — способно стать долгосрочным раздражителем наших двусторонних отношений и, без сомнения, не останется без ответа», — отметила она.

Представитель МИДа отметила, что о реакции России на демонтаж памятника уже сообщили послу Чехии в Москве, призвав Прагу соблюдать касающиеся сохранности воинских памятников положения двустороннего договора о дружественных отношениях и сотрудничестве от 1993 года.

Захарова также назвала демонтаж памятника «актом политического вандализма». По ее словам, эти действия выглядят особенно вопиющими накануне 75-летия окончания Второй мировой войны, в которой принимал участие Конев.