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МИД пообещал ответ на снос памятника Коневу в Праге

Фото: Cihla Radek / CTK Photo / Global Look Press

Демонтаж памятника маршалу Советского Союза Ивану Коневу в Праге не останется без ответа, заявила на брифинге официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«Совершенное в Праге — а это преступление — способно стать долгосрочным раздражителем наших двусторонних отношений и, без сомнения, не останется без ответа», — отметила она.

Представитель МИДа отметила, что о реакции России на демонтаж памятника уже сообщили послу Чехии в Москве, призвав Прагу соблюдать касающиеся сохранности воинских памятников положения двустороннего договора о дружественных отношениях и сотрудничестве от 1993 года.

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Захарова также назвала демонтаж памятника «актом политического вандализма». По ее словам, эти действия выглядят особенно вопиющими накануне 75-летия окончания Второй мировой войны, в которой принимал участие Конев.

Памятник маршалу Советского Союза Ивану Коневу, который был установлен на площади Интербригады в шестом районе Праги, сняли с пьедестала по решению местных властей 3 апреля. По словам пресс-секретаря района Ондржея Шрамека, скульптуру планировали переместить в хранилище, а затем она должна была стать частью экспозиции Музея памяти XX века.

Еще до сноса, в августе 2018 года, муниципальные власти изменили табличку на памятнике. Помимо информации об участии маршала в освобождении Праги в 1945 году на ней отметили его причастность к подавлению венгерского восстания в 1956 году и вводу войск стран Варшавского блока в Чехословакию в 1968 году.

Теги: Мария Захарова, Иван Конев, памятник, Прага
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