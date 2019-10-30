«Транснефть» и ЛУКОЙЛ договорились о компенсациях за «грязную нефть»

«Транснефть» и ЛУКОЙЛ договорились о компенсациях за «грязную нефть»

«Транснефть» договорилась о компенсациях за «грязную нефть» в трубопроводе «Дружба» с компанией ЛУКОЙЛ, венгерской MOL, «Укртранснафтой» и другими компаниями. Об этом сообщил глава «Транснефти» Николай Токарев в ответ на вопрос корреспондента РБК.

По его словам, компенсации для ЛУКОЙЛа и MOL уже выплачены.

«С ЛУКОЙЛом и MOL уже подписали и рассчитались, точно так же ведется работа с другими партнерами. То же самое сделаем с «КазТрансОйлом», [уже] урегулировали вопросы с «Укртранснафтой», сняты все проблемы с «Газпром нефтью», — сообщил он.

Токарев не раскрыл размер компенсации за «грязную нефть» по договору с ЛУКОЙЛом, сославшись на коммерческую информацию. Отвечая на вопрос РБК, находится ли сумма компенсаций в указанных ранее рамках до $15 за баррель, он ответил: «Вот именно».