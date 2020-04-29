Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Зеленая экономикаЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Здоровье
Зеленая экономика
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 29 апреля
USD ЦБ: 74,57 (+0,07) Quote, 28 апр, 13:21
Курс евро на 29 апреля
EUR ЦБ: 80,77 (+0,01) Quote, 28 апр, 13:21
Пандемия коронавируса. Самое актуальное на 29 апреля Общество, 07:45 Премьер Чехии не увидел необходимости в высылке российского посла Политика, 07:34 Эксперты составили портрет магазинного вора на карантине Общество, 07:00 Как за время пандемии изменились магазинные воры Pro, 07:00 Жителей Приморского края обяжут носить маски с 30 апреля Общество, 06:32 Два бомбардировщика Ту-160 провели полет над нейтральными водами Балтики Политика, 06:07 Данные желающих взять кредит россиян выставили на продажу в интернете Финансы, 06:00 В Турции опровергли сообщения о намерении отказаться от шведского стола Общество, 05:44 Первая российская нефтяная компания разместила бонды после обвала рынка Бизнес, 05:20 Вице-президент США не стал надевать маску во время посещения клиники Политика, 05:11 В Риме умер великий магистр Мальтийского ордена Общество, 04:33 Минфин предложил разрешить неконкурентные госзакупки до конца 2020 года Экономика, 04:21 Россияне вылетели из Нью-Йорка в Москву возвратным рейсом «Аэрофлота» Общество, 04:05 Турция сообщила о гибели 40 мирных жителей из-за взрыва в Сирии Общество, 03:35
Новости без коронавируса ,  
0 

Премьер Чехии не увидел необходимости в высылке российского посла

Ситуация в отношениях с Россией, связанная с обвинениями в адрес Москвы в подготовке к покушению на пражских политиков, не требует выдворения из Чехии российского посла. Об этом заявил премьер-министр республики Андрей Бабиш, сообщает издание EuroZprávy.cz.

«Мы суверенное государство и мы, естественно, не допустим, чтобы некие большие мировые державы пытались каким-то способом оказать влияние на наши политические дела», — сказал премьер.

Он также счел недопустимым, чтобы другое некое другое государством проводило в республике акции против граждан. Бабиш добавил, что за актуальные споры с Москвой отвечает глава чешского МИДа Томаш Петршичек. Премьер подтвердил, что накануне он беседовал с Петршичеком на эту тему.

Кремль увидел «очередную утку» в данных о российском отравителе в Чехии
Общество
Фото: David W Cerny / Reuters

26 апреля чешское издание Respekt сообщило, что три недели назад в Чехию прибыл из России человек с дипломатическим паспортом, который имел при себе яд рицин. По информации издания, он приехал в республику с целью отравления главы администрации 6-го района Праги Ондржея Коларжа и мэра чешской столицы Зденека Гржиба. Первый является организатором демонтажа памятника маршалу Коневу.

В связи с публикацией посольство России в Праге направило в чешское дипведомство ноту протеста. Официальный представитель чешского внешнеполитического ведомства Зузана Штихова назвала полученный документ «ненадлежащим». Дипломат также напомнила о заключенном между Россией и Чехией Договоре о дружественных отношениях, согласно которому, обе стороны обязались не вмешиваться во внутренние дела друг друга.

Мэр Праги ответил на уголовное дело в России за снос памятника Коневу
Общество
Фото: David W Cerny / Reuters

Памятник маршалу Советского Союза Ивану Коневу, установленный на площади Интербригады в шестом районе Праги, был демонтирован местными властями 3 апреля. Власти говорили о намерении переместить монумент в хранилище и позднее выставить в Музее памяти XX века.

Следственный комитет России завел уголовное дело по статье об осквернении символов воинской славы (ч. 3 ст. 354.1 УК России).

Министр обороны России Сергей Шойгу обратился в военное ведомство Чехии с просьбой передать демонтированный памятник. Однако официальный представитель ведомства Ян Пейшек заявил, что Шойгу отправил свое письмо «не в ту организацию».

Президент Чехии Милош Земан посчитал снос памятника Коневу «глупой и смешной акцией».
 

Теги: Чехия, премьер-министр, Андрей Бабиш, российский посол, Иван Конев
Материалы по теме
Глава МИД Чехии заявил о готовности к переговорам о судьбе статуи Конева
Общество
Компания из США отвергла причастность к сносу памятника Коневу
Общество
Российские дипломаты начали выяснять роль США в сносе памятника Коневу
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter