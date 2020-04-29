Премьер Чехии не увидел необходимости в высылке российского посла

Ситуация в отношениях с Россией, связанная с обвинениями в адрес Москвы в подготовке к покушению на пражских политиков, не требует выдворения из Чехии российского посла. Об этом заявил премьер-министр республики Андрей Бабиш, сообщает издание EuroZprávy.cz.

«Мы суверенное государство и мы, естественно, не допустим, чтобы некие большие мировые державы пытались каким-то способом оказать влияние на наши политические дела», — сказал премьер.

Он также счел недопустимым, чтобы другое некое другое государством проводило в республике акции против граждан. Бабиш добавил, что за актуальные споры с Москвой отвечает глава чешского МИДа Томаш Петршичек. Премьер подтвердил, что накануне он беседовал с Петршичеком на эту тему.

26 апреля чешское издание Respekt сообщило, что три недели назад в Чехию прибыл из России человек с дипломатическим паспортом, который имел при себе яд рицин. По информации издания, он приехал в республику с целью отравления главы администрации 6-го района Праги Ондржея Коларжа и мэра чешской столицы Зденека Гржиба. Первый является организатором демонтажа памятника маршалу Коневу.

В связи с публикацией посольство России в Праге направило в чешское дипведомство ноту протеста. Официальный представитель чешского внешнеполитического ведомства Зузана Штихова назвала полученный документ «ненадлежащим». Дипломат также напомнила о заключенном между Россией и Чехией Договоре о дружественных отношениях, согласно которому, обе стороны обязались не вмешиваться во внутренние дела друг друга.

Памятник маршалу Советского Союза Ивану Коневу, установленный на площади Интербригады в шестом районе Праги, был демонтирован местными властями 3 апреля. Власти говорили о намерении переместить монумент в хранилище и позднее выставить в Музее памяти XX века.

Следственный комитет России завел уголовное дело по статье об осквернении символов воинской славы (ч. 3 ст. 354.1 УК России).

Министр обороны России Сергей Шойгу обратился в военное ведомство Чехии с просьбой передать демонтированный памятник. Однако официальный представитель ведомства Ян Пейшек заявил, что Шойгу отправил свое письмо «не в ту организацию».

Президент Чехии Милош Земан посчитал снос памятника Коневу «глупой и смешной акцией».

