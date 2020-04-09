В Минобороны Чехии отказали Шойгу в передаче России памятника Коневу

Чешские военные указали, что Шойгу обратился не по адресу. К демонтажу памятника Коневу они отношения не имеют

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В Министерстве обороны Чехии пообещали официально ответить на просьбу главы российского военного ведомства России Сергея Шойгу о передаче России демонтированного в Праге памятника маршалу Ивану Коневу. При этом официальный представитель ведомства Ян Пейшек в интервью изданию Parlamentarni Listy заявил, что Шойгу отправил свое письмо «не в ту организацию».

«Речь идет не о военном захоронении, а о памятнике, который принадлежит району «Прага 6». Мы к нему отношения не имеем, а потому не сможем передать России то, что принадлежит не нам», - сообщил Пейшек.

Ранее Шойгу написал письмо чешским военным, в котором выразил сожаление в связи с решением о демонтаже памятника Коневу накануне 75-летней годовщины Пражской наступательной операции, в ходе которой советские войска пришли на помощь восставшим жителям столицы Чехословакии и помогли изгнать из города остатки немецких войск. «Тогда погибли 50 тысяч наших отцов и дедов, которые боролись за свободу чешского народа», - заявил министр.

При этом Шойгу заявил, что российская сторона готова взять на себя расходы по транспортировке памятника из Чехии.

Накануне министр обороны России обратился к главе Следственного комитета России Александру Бастрыкину с просьбой привлечь к уголовной ответственности иностранных чиновников, ответственных за снос памятников советским гражданам. Об этом говорится в заявлении Минобороны России, поступившем в распоряжение РБК. В частности в обращении речь шла о необходимости привлечь к ответственности чешских чиновников, ответственных за демонтаж памятника Коневу.

Демонтаж установленного в начале 1980-х годов монумента вызвал противоречивые отклики в самой Чехии. Против решения властей одного из пражских районов выступили местные левые, а также президент Милош Земан. Как пишет издание Cesky Noviny, вопросы вызвал и тот факт, что памятник демонтировали во время режима карантина, связанного с распространением коронавируса.

Власти «Праги 6» заявили, что еще с сентября планировали перенести памятник Коневу с одной из площадей в до сих пор не созданный «Музей истории XX века». При этом они утверждали, что демонтаж монумента связан в том числе и с действиями вандалов, которые неоднократно обливали его краской.

