Аксенов анонсировал строительство оборонительной линии в Крыму

Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Все о банках на одном сайте
Лента новостей
Курс евро на 23 февраля
EUR ЦБ: 79,57 (-0,19) Инвестиции, 15:56 Курс доллара на 23 февраля
USD ЦБ: 74,71 (-0,15) Инвестиции, 15:56
Боррель назвал 2022-й год неплохим для российской экономики Экономика, 16:15
Военная операция на Украине. Главное Политика, 16:14
Верховный суд разъяснил правила установки мангалов во дворах многоэтажек Недвижимость, 16:09
Россияне снова начали тратить деньги. Но уже не в магазинах Pro, 16:08
Генерал ВСУ заявил о подготовке сил для наступления Политика, 15:58
Глава ЛНР назвал ситуацию в Кременной тяжелой Политика, 15:58
Зеленский предложил ввести санкции против всех банков России на полвека Политика, 15:58
Нетворкинг: как заводить полезные знакомства
За 5 дней вы научитесь производить нужное впечатление и извлекать пользу из новых контактов
Прокачать навык
Военная операция на Украине. Онлайн Политика, 15:57
Совфед одобрил приостановку участия России в договоре о ядерных ракетах Политика, 15:48
Пасечник объяснил отключение мобильного интернета в ЛНР Общество, 15:44
Аутсайдер РПЛ сообщил об уходе Геркуса с поста президента клуба Спорт, 15:43
Военная операция на Украине. Карта Политика, 15:40
Миронов предложит «Справедливой России» поддержать Путина на выборах Политика, 15:40
Аксенов анонсировал строительство оборонительной линии в Крыму Политика, 15:39
Военная операция на Украине ,  
0 

Аксенов анонсировал строительство оборонительной линии в Крыму

Сергей Аксенов: в Крыму появится оборонительная линия как предупредительная мера
Глава Крыма Аксенов назвал строительство оборонительной линии «предупредительной мерой». Инициативу одобрил российский президент Путин. «Если не пригодится — будем потом водить на экскурсии», — добавил губернатор
Фото: РИА Новости
Фото: РИА Новости

В Крыму появится оборонительная линия, ее строительство поддержал президент Владимир Путин, заявил глава республики Сергей Аксенов журналистам, его слова приводит «РИА Новости»

«Это моя инициатива, спасибо президенту, он поддержал. Хочешь мира — готовься к войне. Крым российский и им останется навсегда, кто бы там что ни планировал. Я отвечаю за территориальную оборону Крыма, полностью владею ситуацией, знаю, кто на каком месте и за что отвечает», — сказал Аксенов.

Он уточнил, что речь идет о возведении линии обороны в границах полуострова, и отметил, что это предупредительные меры. «Если не пригодится — и ладно, будем потом водить на экскурсии. Пусть лучше сейчас будет так», — добавил глава Крыма.

Крым вошел в состав России по итогам референдума в 2014 году. Власти Украины и стран Запада не признают итогов голосования и считают случившееся аннексией. Президент Владимир Путин говорил, что жители полуострова свой выбор сделали и вопрос исторической принадлежности Крыма закрыт.

Власти Украины неоднократно заявляли о намерении выйти на границы 1991 года (в этих границах в состав Украины входили Донбасс и Крым).

Тем не менее источники Politico сообщили, что Минобороны США усомнилось в способности Киева в ближайшее время успешно атаковать Крым, так как победу ВСУ нельзя гарантировать при подобном развитии событий.

Читайте на РБК Pro
Как учить английский язык тем, кто хочет быстро вырасти в карьере
Отказ от мяса, спорт ежедневно: как Шварценеггер сохраняет форму в 75 лет
Как россиянам получить юридическую помощь в ЕС в условиях санкций
Какие привычные фразы в деловой переписке разрушают вашу репутацию

Один из собеседников издания отметил, что в Киеве были «в ярости» из-за сомнений США относительно способности украинской армии выйти на границы 1991 года, указывая, что прежде американская разведка ошибалась относительно боеспособности ВСУ.

Позднее замгоссекретаря США Виктория Нуланд заявила, что Вашингтон поддерживает нанесение украинскими военными ударов по военным объектам в Крыму. «Мы считаем Крым Украиной», — напомнила она.

По ее словам, в Крыму расположены «массивные военные сооружения», которые являются важными логистическими точками для России.

В Кремле ответили на слова Нуланд, назвав ее одним из «наиболее агрессивных «ястребов» американской политики». Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подчеркнул, что сказанное ей также лишний раз подчеркивает роль США как «главного провокатора международной напряженности».

Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев ранее предупреждал, что, если Украина атакует российские объекты в Крыму, со стороны Москвы возможны «только удары возмездия». В зависимости от угроз Россия готова применять все виды оружия, добавил он. Путин также говорил, что территория страны будет защищена «всеми имеющимися силами и средствами».

Авторы
Теги
Елена Чернышова, Виктория Громова Виктория Громова
Сергей Аксенов Крым оборона Владимир Путин
Материалы по теме
Глава парламента Крыма предложил расширить зону спецоперации до Одессы
Политика
В Кремле ответили на слова Нуланд о Крыме как законной цели Киева
Политика
Посольство увидело в словах Нуланд о Крыме участие США в конфликте
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2023. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter