Аксенов анонсировал строительство оборонительной линии в Крыму

Глава Крыма Аксенов назвал строительство оборонительной линии «предупредительной мерой». Инициативу одобрил российский президент Путин. «Если не пригодится — будем потом водить на экскурсии», — добавил губернатор

Фото: РИА Новости

В Крыму появится оборонительная линия, ее строительство поддержал президент Владимир Путин, заявил глава республики Сергей Аксенов журналистам, его слова приводит «РИА Новости».

«Это моя инициатива, спасибо президенту, он поддержал. Хочешь мира — готовься к войне. Крым российский и им останется навсегда, кто бы там что ни планировал. Я отвечаю за территориальную оборону Крыма, полностью владею ситуацией, знаю, кто на каком месте и за что отвечает», — сказал Аксенов.

Он уточнил, что речь идет о возведении линии обороны в границах полуострова, и отметил, что это предупредительные меры. «Если не пригодится — и ладно, будем потом водить на экскурсии. Пусть лучше сейчас будет так», — добавил глава Крыма.

Крым вошел в состав России по итогам референдума в 2014 году. Власти Украины и стран Запада не признают итогов голосования и считают случившееся аннексией. Президент Владимир Путин говорил, что жители полуострова свой выбор сделали и вопрос исторической принадлежности Крыма закрыт.

Власти Украины неоднократно заявляли о намерении выйти на границы 1991 года (в этих границах в состав Украины входили Донбасс и Крым).

Тем не менее источники Politico сообщили, что Минобороны США усомнилось в способности Киева в ближайшее время успешно атаковать Крым, так как победу ВСУ нельзя гарантировать при подобном развитии событий.

Один из собеседников издания отметил, что в Киеве были «в ярости» из-за сомнений США относительно способности украинской армии выйти на границы 1991 года, указывая, что прежде американская разведка ошибалась относительно боеспособности ВСУ.

Позднее замгоссекретаря США Виктория Нуланд заявила, что Вашингтон поддерживает нанесение украинскими военными ударов по военным объектам в Крыму. «Мы считаем Крым Украиной», — напомнила она.

По ее словам, в Крыму расположены «массивные военные сооружения», которые являются важными логистическими точками для России.

В Кремле ответили на слова Нуланд, назвав ее одним из «наиболее агрессивных «ястребов» американской политики». Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подчеркнул, что сказанное ей также лишний раз подчеркивает роль США как «главного провокатора международной напряженности».

Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев ранее предупреждал, что, если Украина атакует российские объекты в Крыму, со стороны Москвы возможны «только удары возмездия». В зависимости от угроз Россия готова применять все виды оружия, добавил он. Путин также говорил, что территория страны будет защищена «всеми имеющимися силами и средствами».