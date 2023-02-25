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Аксенов заявил, что Зеленскому «не видать Крым как своих ушей»

Аксенов: Крым и присоединенные к России территории Зеленскому «не видать как своих ушей»
Балаклава, Крым
Балаклава, Крым (Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости)

Крым, как и присоединенные к России в сентябре 2022-го регионы, президенту Украины Владимиру Зеленскому «не видать как своих ушей», заявил губернатор полуострова Сергей Аксенов. Так он отреагировал на заявление украинского президента о подготовке к возвращению Крыма под контроль Киева.

«Воинственность верхушки киевского режима, похоже, подогревает уверенность в том, что их собственным тушкам, семьям и деньгам, которые давно находятся за бугром, ничего не угрожает», — написал губернатор в телеграм-канале.

Крым вошел в состав России по результатам референдума в 2014 году, а ДНР, ЛНР, Запорожская и Херсонская области — в 2022-м. Большинство стран не признают присоединение этих территорий к России.

24 февраля Зеленский заявил о подготовке к «военным шагам» возвращения Крыма под контроль. «Мы готовы морально, мы готовимся технически: оружием, усилением, формированием бригад, формированием бригад наступления — разной категории и разного характера», — сказал он.

Летом прошлого года Зеленский говорил, что Украина готова возвращать Крым «любыми средствами, которые сочтет правильными». Позднее он сказал, что «будет только за», если кто-то предложит Киеву способ возвращения полуострова невоенным путем. Глава украинской разведки Кирилл Буданов в конце декабря допускал, что это произойдет «комбинированным путем — военной силой и дипломатией».

В начале февраля Politico писала, что Минобороны США усомнилось в способности Киева в ближайшее время успешно атаковать Крым, так как победу ВСУ нельзя гарантировать при подобном развитии событий. По данным газеты, госсекретарь США Энтони Блинкен считает, что попытка Украины вернуть полуостров станет «красной линией» для Путина.

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Он сказал, что США не подталкивают Украину к занятию Крыма, решение принимает только Киев. В то же время замгоссекретаря США Виктория Нуланд говорила, что Вашингтон поддерживает нанесение Украиной ударов по распложенным на полуострове военным объектам.

В российском посольстве в словах Нуланд увидели подтверждение непосредственной вовлеченности Штатов в конфликт. По мнению представителя президента Дмитрия Пескова, ее высказывания подчеркивают роль США как «главного провокатора международной напряженности».

Теги
Крым Сергей Аксенов Владимир Зеленский
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