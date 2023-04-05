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Военная операция на Украине ,  
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США заявили о поддержке ударов Украины по Донбассу и Крыму

Белый дом: США поддерживают удары Украины по Донбассу и Крыму для их возвращения
Путин обвинил Запад в организации взрывов на новых территориях России и в других регионах страны. Белый дом ответил, что США не помогают наносить удары за пределами территорий, которые считают украинскими

США оказывают разведывательную и информационную поддержку Украине для обороны, проведения операций и продолжения попыток вернуть Киеву Крым, Донбасс, Херсонскую и Запорожскую области. Об этом заявил координатор Совета национальной безопасности Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби, пишет CNN.

Кирби подчеркнул, что речь идет о территориях, которые вошли в состав России после 2014 года. Он отказался уточнять, о каких разведывательных данных идет речь и как они передаются ВСУ, указав при этом, что в значительной степени эта информация «предназначена для того, чтобы помочь <...> им защитить свою территорию».

«Мы не позволяем и не поощряем украинцев к ударам за пределами Украины», — добавил координатор Белого дома.

Россия присоединила Крым весной 2014 года по итогам референдума, а в 2022 признала независимость ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областей.

В Киеве, США, Китае и большинстве других стран мира не признали территориальные изменения, рассматривая эти регионы как часть Украины.

Ранее днем, 5 апреля, российский президент Владимир Путин на заседании Совбеза обвинил западные спецслужбы в причастности к терактам на территории России. «Неонацисты и их пособники действуют не только на территории новых субъектов Федерации, но и совершают преступления в других регионах [России]», — полагает он.

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В конце прошлой недели в результате взрыва погиб военный блогер Максим Фомин (псевдоним Владлен Татарский) в результате взрыва в петербургском баре «Патриот». Следствие считает, что одна из посетительниц его творческого вечера, Дарья Трепова, «выполняя указания лиц, действовавших с территории Украины», принесла в кафе начиненную взрывчаткой статуэтку и передала ее Татарскому. СК также сообщало, что взрыв организовали с привлечением «агентуры из числа лиц, сотрудничающих с так называемым Фондом борьбы с коррупцией» (ФБК, признан в России экстремистской организацией и запрещен, также признан иноагентом). Девушку обвинили в теракте. На Украине произошедшее назвали «внутренним терроризмом», а ФБК заявил, что терроризмом не занимается.

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Михаил Добрунов Михаил Добрунов
Украина Белый дом Джон Кирби Крым Донбасс Запорожская область Херсонская область
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