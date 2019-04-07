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Amazon $2 200 (+20,3%) прогноз Morgan Stanley к 04.04.20 Купить
Walt Disney $142 (+24,34%) прогноз Goldman Sachs к 04.04.20 Купить
Интер РАО ЕЭС ₽8,7 (+139,83%) прогноз ВТБ Капитал к 04.04.20 Купить
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Brexit ,  
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Мэй предупредила об «ускользающем из рук» Brexit
Британский премьер обратилась к депутатам призывом поддержать сделку по Brexit. По ее словам, настало время жесткого выбора: либо выход Великобритании со сделкой, либо вообще не выходить из ЕС
Тереза Мэй (Фото: Hannah McKay / Reuters )

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй предупредила, что существует риск того, что Brexit может «ускользнуть из рук», и настал четкий выбор: либо Великобритания выходит из Европейского союза со сделкой, либо не выходит вообще. С таким обращением премьер обратилась в субботу вечером к депутатам, призвав их поддержать сделку, сообщает газета The Observer.

«Поскольку парламент ясно дал понять, что остановит выход Великобритании из ЕС без сделки, у нас теперь остается жесткий выбор: покинуть Европейский союз с соглашением или вообще не выходить [из ЕС]», — цитирует издание Мэй.

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«Чем дольше это займет, тем больше риск, что Великобритания вообще никогда не выйдет. Это будет означать, что мы позволим, чтобы Brexit, за который голосовали британцы, ускользнул из наших рук. Я против этого. Важно, чтобы мы выполнили то, за что проголосовали люди, и для этого нам нужно принять сделку», — сказал Мэй.

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Шествие за новый референдум по Brexit. Фоторепортаж

Консерваторы и лейбористы в британском парламенте не могут договориться относительно соглашения об условиях Brexit. В настоящее время Лондон, уже просрочивший дедлайн по началу выхода страны из ЕС, добивается от Брюсселя новой отсрочки. Она нужна, чтобы Великобритания не участвовала в выборах в Европарламент 23–26 мая.

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Согласно условиям Брюсселя, если парламент Британии даст согласие на условия соглашения с ЕС, то Brexit должен будет состояться до 22 мая, если нет, то до 12 апреля. 28 марта британский парламент отверг восемь вариантов по соглашению с Брюсселем относительно Brexit, единственной альтернативой осталась сделка, предложенная ранее Мэй. Накануне премьер обратилась к председателю Евросовета Дональду Туску с просьбой отложить Brexit до 30 июня. 

Автор: Мария Бондаренко
Теги: Brexit, Тереза Мэй
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