Мэй предупредила об «ускользающем из рук» Brexit

Британский премьер обратилась к депутатам призывом поддержать сделку по Brexit. По ее словам, настало время жесткого выбора: либо выход Великобритании со сделкой, либо вообще не выходить из ЕС

Тереза Мэй (Фото: Hannah McKay / Reuters )

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй предупредила, что существует риск того, что Brexit может «ускользнуть из рук», и настал четкий выбор: либо Великобритания выходит из Европейского союза со сделкой, либо не выходит вообще. С таким обращением премьер обратилась в субботу вечером к депутатам, призвав их поддержать сделку, сообщает газета The Observer.

«Поскольку парламент ясно дал понять, что остановит выход Великобритании из ЕС без сделки, у нас теперь остается жесткий выбор: покинуть Европейский союз с соглашением или вообще не выходить [из ЕС]», — цитирует издание Мэй.

«Чем дольше это займет, тем больше риск, что Великобритания вообще никогда не выйдет. Это будет означать, что мы позволим, чтобы Brexit, за который голосовали британцы, ускользнул из наших рук. Я против этого. Важно, чтобы мы выполнили то, за что проголосовали люди, и для этого нам нужно принять сделку», — сказал Мэй.