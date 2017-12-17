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Brexit: В Великобритании 23 июня 2016 года прошел референдум о членстве страны в Евросоюзе, коротко Brexit
Лондон попросил ЕС не сокращать переходный период Brexit Лондон призвал ЕС не сокращать переходный период на адаптацию к условиям Brexit и сохранить фактическое членство страны в союзе до 2021 года. Но многие политики от правящей партии требуют полного разрыва с ЕС уже в 2019 году 21 фев, 19:05
Британская палата общин приняла законопроект о выходе из ЕС 18 янв, 04:17
В Великобритании число противников Brexit превысило число сторонников Опрос BMG Research показал рекордное после референдума о выходе Великобритании из ЕС число англичан, которые выступили против Brexit. В настоящий момент такой точки зрения, по данным социологов, придерживается 51% жителей 17 дек 2017, 07:00
Эксперты подсчитали убытки британцев после начала Brexit Запуск Brexit негативно отразился на уровне доходов и общем качестве жизни британцев, пришли к выводу в лондонском Centre for Economic Performance. По данным специалистов, из-за этого процесса каждая семья ежегодно теряет $534 20 ноя 2017, 06:56
Лондон упростит получение вида на жительство для граждан ЕС 07 ноя 2017, 19:08
Актер Колин Ферт получил итальянский паспорт Британский актер Колин Ферт стал гражданином Италии. Ранее он не раз заявлял о любви к этой стране 23 сен 2017, 12:50
Глава кабинета Юнкера назвал «дурацким» решение Британии о выходе из ЕС 04 сен 2017, 22:25
В Великобритании опубликовали законопроект о выходе из Евросоюза 13 июл 2017, 15:07
Правительство Британии предложило гражданам ЕС стать «поселенцами» Лондон опубликовал свои планы изменения статуса живущих в Британии европейцев после Brexit. Эксперты отмечают наличие опасных пробелов в документе, грозящих нарушением прав человека 26 июн 2017, 18:55
В ЕС раскритиковали подход Лондона к защите прав экспатов при Brexit В Брюсселе завершился саммит Европейского союза, ключевой темой которого стал запуск процедуры Brexit. Лидеры ЕС раскритиковали британские власти за подход к обеспечению прав граждан союза 23 июн 2017, 17:16
Британская королева указала парламенту дорогу к Brexit Елизавета II выступила с традиционным обращением к британскому парламенту. Чтобы описать депутатам основные законы, которые потребуются для безболезненного выхода из ЕС, и другие важные вопросы, королева пропустила традиционные скачки в Аскоте 21 июн 2017, 14:46
Верхофстадт предложил Британии вернуться в Евросоюз 18 июн 2017, 12:24
Наказание за Brexit: как тори потеряли парламентское большинство Устойчивость нового британского кабинета во многом зависит от способности Терезы Мэй пересмотреть тактику переговоров с ЕС 09 июн 2017, 19:08
Британская королева разрешила Мэй сформировать правительство Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй сообщила после встречи с королевой Великобритании Елизаветой II о том, что готова приступить к формированию коалиционного правительства 09 июн 2017, 15:11
Подвешенный парламент: что будет после неудачи консерваторов на выборах Консерваторы не смогли получить большинство в парламенте Великобритании в результате досрочных выборов, прошедших 8 июня. Это осложнит процедуру выхода страны из ЕС, уверены эксперты 09 июн 2017, 14:24
Мэй на переправе: кто выиграет от досрочных выборов в Великобритании В четверг в Великобритании пройдут парламентские выборы. Голосование, задуманное Терезой Мэй для укрепления ее позиций перед Brexit, может дать прямо противоположный результат, говорят эксперты 07 июн 2017, 14:53
Брюссель назначил дату старта переговоров по Brexit 19 мая 2017, 16:28
FT оценила «штраф» за выход Великобритании из ЕС в €100 млрд Общий объем требований со стороны Евросоюза к Великобритании в связи с Brexit может составить €100 млрд, подсчитала Financial Times. Британский министр по делам Brexit заявил, что такую сумму Лондон платить не будет 03 мая 2017, 12:14
Битва за Гибралтар: Brexit обострил конфликт между Лондоном и Мадридом Отсутствие четкого плана по выходу из ЕС обостряет вопрос территориальной целостности Великобритании. Британские политики грозят Испании войной из-за стремления Мадрида получить решающий голос по вопросу о статусе Гибралтара после Brexit 03 апр 2017, 18:27
Президент Еврокомиссии заявил о поддержке выхода штатов из состава США Президент Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер поддержал выход из состава США штатов Огайо и Техас. Резкое высказывание стало ответом на призыв Вашингтона европейцам «последовать по пути Brexit» 31 мар 2017, 16:18
Какой будет Великобритания после Brexit Лондон начал процедуру Brexit. Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй подписала официальную заявку на выход из Евросоюза. Какой будет Великобритания после Brexit и о чем Лондону предстоит договориться с ЕС — в видеообзоре РБК 29 мар 2017, 13:56
Парламент Шотландии проголосовал против Brexit 07 фев 2017, 20:59
Британское правительство опубликовало концепцию Brexit На сайте правительства Великобритании опубликована концепция по выходу страны из Европейского союза. Она насчитывает 12 принципов, которыми правительство будет руководствоваться в ходе Brexit 02 фев 2017, 17:44
СМИ узнали о просьбе Кэмерона уволить главреда Daily Mail из-за Brexit Экс-премьер Соединенного Королевства Дэвид Кэмерон пытался убедить собственника британского таблоида Daily Mail​ уволить главного редактора издания, агитирующего за Brexit, узнали в Би-би-си 01 фев 2017, 09:30
Верховный суд Великобритании завершил слушания по Brexit В Лондоне завершились слушания по апелляционному процессу за право инициировать Brexit. Правительство пытается доказать, что для этого ему не требуется согласие парламента. Свое решение суд огласит в начале января 08 дек 2016, 19:42
Суд запретил правительству Британии начинать Brexit без парламента Высшая судебная инстанция Великобритании постановила, что правительство не имеет права инициировать процесс Brexit без предварительного голосования в парламенте 03 ноя 2016, 13:25
Британские банки заявили о намерении переехать в ЕС из-за Brexit Крупные банки Великобритании могут покинуть страну из-за Brexit уже в начале 2017 года, заявил глава Ассоциации британских банкиров Энтони Браун. Он утверждает, что мелкие банки готовы переехать в ЕС уже в этом году 23 окт 2016, 04:56
Шотландия анонсировала второй референдум о независимости 13 окт 2016, 18:47
Фунт пережил сильнейшее падение после референдума о Brexit Британский фунт к доллару в течение двух минут рухнул более чем на 6%, достигнув на минимуме уровня 1985 года. Триггером снижения стали слова Олланда о жесткой позиции Брюсселя на переговорах 07 окт 2016, 10:33
Хвалившая Путина лидер UKIP ушла в отставку через 18 дней после избрания 05 окт 2016, 01:46
В Лондоне рассказали британскую версию первой встречи Путина и Мэй Британский премьер Тереза Мэй на встрече с президентом России Владимиром Путиным заявила, что Лондон не может вести с Москвой «дела как обычно». В Кремле говорили, что Путин послал Мэй сигнал о заинтересованности в восстановлении отношений 05 сен 2016, 11:59
Крупнейший в мире пенсионный фонд потерял более $50 млрд на Brexit Японский пенсионный фонд в апреле—июне потерял $52 млрд. При этом он впервые с 2008 года получил убыток второй квартал подряд. Частичную вину за это фонд возлагает на решение Великобритании выйти из ЕС 26 авг 2016, 15:48
Банки ускорили сворачивание бизнеса в Лондоне из-за Brexit Крупные инвестбанки решили не ждать окончания процедуры выхода Великобритании из ЕС. Они собираются начать процесс вывода сотрудников уже в следующем году. Российские банки пока не видят поводов для корректировки своих стратегий 16 авг 2016, 18:22
Брюссель заявил о намерении завершить Brexit к лету 2019 года Процесс выхода Великобритании из Евросоюза должен завершиться к лету 2019 года, рассказали FT европейские чиновники. ЕС рассчитывает начать переговоры не позднее осени 2017 года 01 авг 2016, 14:06
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