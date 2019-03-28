Британский парламент оставил только один вариант для сделки по Brexit

Британский парламент оставил только один вариант для сделки по Brexit

Ни один из восьми вариантов по соглашению с Брюсселем относительно выхода Британии из ЕС не получил поддержки в британской Палате общин. Таким образом, единственной альтернативной осталась сделка, предложенная Мэй

Тереза Мэй (Фото: Alastair Grant / AP)

Британские законодатели отклонили восемь альтернативных вариантов для сделки с Брюсселем по Brexit, сообщают Bloomberg и Би-би-си. О соответствующих результатах голосования сообщил спикер палаты общин Джон Беркоу.

В частности, инициативу, согласно которой Великобритания должна была создать таможенный союз с ЕС, по его данным, отклонили с результатом 272 голоса против 264. Против еще одного предложения, в рамках которого в Британии должен был пройти второй референдум по Brexit, высказались 295 законодателей (за проголосовали 268).

Комментируя подобные итоги голосования, министр по выходу Великобритании из ЕС Стивен Баркли отметил, что они только укрепили мнение министров в том, что их сделка (предложенная премьером Терезой Мэй) была «лучшим вариантом». На то, что теперь план Мэй является единственной возможной альтернативной, также обращает внимание Bloomberg.​

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