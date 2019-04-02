Тереза Мэй решила добиться новой отсрочки даты Brexit

Британский премьер-министр Тереза Мэй намерена отсрочить Brexit, чтобы обсудить возможный компромисс по выходу из ЕС с оппозицией. Это решение поддержал кабинет министров, но раскритиковали евроскептики в правящей партии

Тереза Мэй (Фото: Francisco Seco / AP)

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй намерена попросить у Евросоюза новой отсрочки Brexit, который должен состоятся 12 апреля. Это время она намерена использовать для переговоров с лидером оппозиционной Лейбористской партии Джереми Корбином, чтобы найти компромисс относительно условий выхода из ЕС. Об этом Мэй заявила, выступая перед журналистами после заседания кабинета министров во вторник.

Хотя Британия готова к выходу из Евросоюза без предварительного соглашения, упорядоченный Брекзит на основе договора в большей степени соответствует национальным интересам страны, подчеркнула Мэй. «Это решающий момент в истории этих островов [Соединенного Королевства] и мы нуждаемся в национальном единстве», — сказала она, призвав оппозицию к сотрудничеству.

В своем выступлении Мэй подчеркнула, что намерена запросить у ЕС отсрочку Brexit лишь на короткий срок, чтобы не участвовать в выборах в Европарламент, которые пройдут с 23 по 26 мая. Согласно законам ЕС каждый участник союза должен иметь представительство в парламенте. Поэтому, если Brexit случится позднее мая, Британии придется принимать участие в выборах, отмечал председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер. Британия будет готовится к майским выборам на экстренный случай, но правительство сохраняет надежду, что все-таки сможет избежать их проведения, передает Bloomberg.

По словам Мэй, если правительство не сможет найти компромисс по Brexit с Корбином, то выбирать сценарий выхода из ЕС будет доверено парламенту. Законодателям предстоит проголосовать за разные варианты Брекзита, и самый популярный из них затем будет утвержден вместе с 585-страничным соглашением премьера о «разводе» с Брюсселем, объяснила свой план премьер.