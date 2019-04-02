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Brexit ,  
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Тереза Мэй решила добиться новой отсрочки даты Brexit
Британский премьер-министр Тереза Мэй намерена отсрочить Brexit, чтобы обсудить возможный компромисс по выходу из ЕС с оппозицией. Это решение поддержал кабинет министров, но раскритиковали евроскептики в правящей партии
Тереза Мэй (Фото: Francisco Seco / AP)

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй намерена попросить у Евросоюза новой отсрочки Brexit, который должен состоятся 12 апреля. Это время она намерена использовать для переговоров с лидером оппозиционной Лейбористской партии Джереми Корбином, чтобы найти компромисс относительно условий выхода из ЕС. Об этом Мэй заявила, выступая перед журналистами после заседания кабинета министров во вторник.

Хотя Британия готова к выходу из Евросоюза без предварительного соглашения, упорядоченный Брекзит на основе договора в большей степени соответствует национальным интересам страны, подчеркнула Мэй. «Это решающий момент в истории этих островов [Соединенного Королевства] и мы нуждаемся в национальном единстве», — сказала она, призвав оппозицию к сотрудничеству.

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В своем выступлении Мэй подчеркнула, что намерена запросить у ЕС отсрочку Brexit лишь на короткий срок, чтобы не участвовать в выборах в Европарламент, которые пройдут с 23 по 26 мая. Согласно законам ЕС каждый участник союза должен иметь представительство в парламенте. Поэтому, если Brexit случится позднее мая, Британии придется принимать участие в выборах, отмечал председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер. Британия будет готовится к майским выборам на экстренный случай, но правительство сохраняет надежду, что все-таки сможет избежать их проведения, передает Bloomberg

По словам Мэй, если правительство не сможет найти компромисс по Brexit с Корбином, то выбирать сценарий выхода из ЕС будет доверено парламенту. Законодателям предстоит проголосовать за разные варианты Брекзита, и самый популярный из них затем будет утвержден вместе с 585-страничным соглашением премьера о «разводе» с Брюсселем, объяснила свой план премьер.

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Комментируя речь Мэй, глава Евросовета Дональд Туск отметил, что пока рано судить, окажется ли ее план достигнуть компромисс по Brexit успешным. ЕС может согласиться отсрочить Brexit, если британские партии сформируют консенсус вокруг реалистичного варианта выхода из союза, написал премьер-министр Дании Ларс Лекке Расмуссен. «Но ведь в это сложно поверить?», — задался он вопросом в Twitter.

Евроскептики в правящей Консервативной партии раскритиковали правительство за готовность сотрудничать с Корбином. «Очень жаль, что кабинет министров решил доверить Brexit Джереми Корбину и Лейбористской партии», — заявил депутат-консерватор Борис Джонсон. Он также выразил опасение, что в ходе переговоров с оппозицией Мэй может согласиться на заключение с ЕС таможенного союза, как этого добивается Корбин. Такое решение приведет к потере Британией суверенитета в области торговли, предупредил Джонсон.

Ранее Тереза Мэй трижды пыталась утвердить договор, который правительство согласовало с Европейским союзом в ноябре 2018 года. Попытки принять его в январе и марте провалились. В первый раз ее проект договора парламентарии провалился с разницей в 230 голосов, во второй — в 149, в третий — в 58.

Автор: Евгений Пудовкин
Теги: Великобратания, Тереза Мэй, Лондон, Евросоюз, Брюссель, Brexit
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