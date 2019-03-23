Шествие за новый референдум по Brexit. Фоторепортаж

В субботу, 23 марта, на улицы Лондона вышли британцы с требованием провести второй референдум по Brexit. Они потребовали предоставить людям право самим определить, необходимо ли для Великобритании отделение от ЕС. По данным Reuters, на митинг вышли «сотни тысяч» протестующих.

Протестующие прошли по улицам Лондона к британскому парламенту под лозунгом «Предоставьте сделку по Brexit народу». Акция, как указывали организаторы, должна объединить как и противников, так и сторонников отделения от ЕС.

В марте парламент Великобритании проголосовал за продление переговоров с ЕС о Brexit. Ранее члены парламента не смогли договорится об условиях отделения страны от Евросоюза. ЕС, в свою очередь, поставили Великобритании два дедлайна для проведения Brexit. Если парламент Британии даст согласие на условия соглашения с ЕС, то Brexit должен будет состояться до 22 мая, если нет, то до 12 апреля