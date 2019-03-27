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McDonald's $210 (+12,05%) прогноз Morgan Stanley к 29.11.19 Купить
Apple $197 (+3,13%) прогноз Morgan Stanley к 30.01.20 Купить
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Brexit ,  
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Тереза Мэй сообщила о готовности уйти в отставку
Британский премьер-министр Тереза Мэй пообещала депутатам Консервативной партии, что уйдет со своего поста, если парламент утвердит ее соглашение о выходе из Евросоюза.
Тереза Мэй (Фото: Alkis Konstantinidis / Reuters)

Премьер-министр Соединенного королевства Тереза Мэй не останется на своем посту на время переговоров с Евросоюзом об условиях будущего сотрудничества. Об этом она заявила на встрече с депутатами правящей Консервативной партии, сообщает The Financial Times. Мэй пообещала соратникам, что уйдет с должности главы правительства, если большинство депутатов палаты общин ратифицируют ее договор об условиях выхода Британии из ЕС, который она согласовала с Брюсселем в ноябре.

Ранее Мэй пыталась утвердить положения соглашения дважды — в январе и в марте. В первый раз ее проект договора провалился с разницей в 230 голосов, во второй раз с разницей в 149 голосов. Против договора Мэй в марте проголосовали в частности 238 членов оппозиционной Лейбористской партии и 75 консерваторов. После провала Мэй пыталась убедить соратников утвердить соглашение с третьей попытки.

Материал дополняется.


 

Автор: Евгений Пудовкин
Теги: Тереза Мэй, Великобриатния, парламент Великобритании, Консервативная партия ..., Brexit, Брекзит
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