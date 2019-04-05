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Политика ,  
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Мэй попросила Евросоюз отложить Brexit до 30 июня
Британский премьер написала письмо председателю Евросовета Дональду Туску с просьбой отложить Brexit до 30 июня. Если новая дата не будет утверждена на экстренном саммите, то Британия покинет ЕС на следующей неделе
Тереза Мэй (Фото: Peter Nicholls / Reuters)

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй обратилась в Евросоюз с просьбой отложить Brexit до 30 июня, пока она пытается прийти к межпартийному соглашению о дальнейших действиях Лондона. Письмо с просьбой Мэй направила председателю Евросовета Дональду Туску, передает The Guardian. Дата 30 июня уже запрашивалась правительством Британии в прошлом месяце, но была отклонена лидерами ЕС в Брюсселе.

В письме Мэй указывает, что консерваторы и лейбористы признают необходимость принятия юридически обязывающего соглашения о выходе, но они еще не достигли консенсуса по будущим отношениям с ЕС. Если это невозможно, пишет Мэй, она надеется согласовать с лейбористами процесс, по которому парламент может выбирать между возможными вариантами Brexit, которых обе стороны обещают придерживаться.

Это позволит парламенту ратифицировать сделку, принять необходимые законы и покинуть EC до 22 мая, что позволит Великобритании избежать участия в европейских выборах, считает премьер-министр.

Фотогалерея 
Шествие за новый референдум по Brexit. Фоторепортаж

Палата общин британского парламента 4 апреля одобрила в третьем чтении закон, обязывающий власти Соединенного Королевства вновь попросить у ЕС отсрочку Brexit. Мэй в начале месяца уже заявляла о готовности просить Евросоюз предоставить новую отсрочку по Brexit.

Ранее стало известно, что Туск планирует предложить Британии «гибкую отсрочку» для Brexit в 12 месяцев. Лондон сможет покинуть ЕС и раньше, но для этого сделку с Брюсселем должен одобрить парламент, а также согласовать на экстренном саммите лидеров Евросоюза.

Если на экстренном саммите лидеров Евросоюза 10 апреля не будет утверждена новая дата Brexit, то Британия должна будет покинуть ЕС 12 апреля.
Автор: Григорий Дубов
Теги: Brexit, Евросоюз, Тереза Мэй, Великобритания, Дональд Туск, Евросовет
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