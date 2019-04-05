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Интер РАО ЕЭС ₽8,7 (+139,83%) прогноз ВТБ Капитал к 04.04.20 Купить
Ford $10 (+8,34%) прогноз UBS к 16.01.20 Купить
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Brexit ,  
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Туск разработал план «гибкой отсрочки» для Brexit
Дональд Туск предложит лидерам ЕС дать Лондону возможность гибкого выхода из союза — в течение 12 месяцев. Так он намерен избежать череды просьб об отсрочке со стороны Лондона
Дональд Туск (Фото: Eva Plevier / Reuters)

Председатель Евросовета Дональд Туск намерен предложить Лондону «гибкую отсрочку» для выхода из Евросоюза. Об этом со ссылкой на высокопоставленные источники в ЕС сообщают Би-би-си и Guardian.

План Дональда Туска позволяет Великобритании покинуть Евросоюз с отсрочкой в 12 месяцев. Лондон может выйти и раньше, однако для этого сделка с Брюсселем должна быть одобрена в парламенте и согласована на экстренном саммите лидеров ЕС на следующей неделе. The Guardian уточняет, что план Туска должен быть единогласно одобрен всеми 27 лидерами ЕС.

В парламенте продолжаются переговоры между консерваторами и лейбористами по Brexit. В аппарате премьер-министра Терезы Мэй уже заявили, что технические переговоры между двумя партиями, проходившие в четверг, были продуктивными. В пятницу, 5 марта, они должны продолжиться. Генеральный прокурор Великобритании Джеффри Кокс заявил Би-би-си, что, если переговоры потерпят неудачу, задержка с выходом, «вероятно, будет долгой». Президент Франции Эмманюэль Макрон заявлял, что для того, чтобы ЕС продлил процесс выхода, у Великобритании должен быть заслуживающий доверия план действий.

Все возможные варианты отсрочки будут обсуждаться лидерами ЕС на саммите 10 апреля. 12 апреля Великобритания должна уже выйти из ЕС. Джефри Кокс заявил, что Мэй предложит парламентариям сценарий, при котором они должны будут принять любую отсрочку на условии того, что она будет дольше нескольких недель.

Высокопоставленный источник в ЕС заявил Би-би-си, что, предлагая Великобритании «гибкую отсрочку» до 12 месяцев, Дональд Туск намерен исключить ситуацию, при которой Брюссель будет сталкиваться с запросами Лондона на продление процесса выхода каждые несколько недель.

Политика
Тереза Мэй решила добиться новой отсрочки даты Brexit

2 апреля Тереза Мэй заявила, что намерена попросить у Евросоюза новой отсрочки Brexit. Хотя Британия готова к выходу из Евросоюза без предварительного соглашения, упорядоченный Brexit на основе договора в большей степени соответствует национальным интересам страны, поясняла премьер. В то же время Мэй утверждала, что намерена запросить у ЕС отсрочку Brexit лишь на короткий срок, чтобы не участвовать в выборах в Европарламент, которые пройдут с 23 по 26 мая. 4 апреля парламент Великобритании одобрил новое обращение к ЕС за отсрочкой.

Автор: Георгий Тадтаев
Теги: Дональд Туск, Европейский совет
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