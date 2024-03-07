Швеция сегодня станет членом НАТО

Белый дом сообщил, что Швеция официально станет членом НАТО 7 марта. Об этом также заявит президент США Джо Байден в ходе обращения к конгрессу

Фото: Bezav Mahmod / Försvarsmakten

Швеция официально станет членом НАТО 7 марта, следует из сообщения, опубликованного на сайте Белого дома США.

«Швеция официально присоединяется к Североатлантическому альянсу 7 марта 2024 года, став 32-м союзником. Швеция — сильная демократия с высокоэффективными вооруженными силами, которые разделяют наши ценности и видение мира», — говорится в заявлении. Белый дом отметил, что вступление Швеции в НАТО повысит безопасность США и их союзников.

Ожидается, что президент США Джо Байден выступит в конгрессе с речью «О положении страны» в 21:00 по местному времени (5:00 мск 8 марта), где объявит и о присоединении Швеции к альянсу. В сообщении Белого дома говорится, что шведский премьер-министр Ульф Кристерссон приглашен на мероприятие.

В конце февраля венгерский парламент проголосовал за ратификацию протокола о вступлении Швеции в НАТО.

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Швеция и Финляндия вместе подали заявку на вступление в альянс в мае 2022 года. Финскую заявку одобрили быстрее, и страна стала членом НАТО в апреле 2023 года. Ранее Financial Times сообщила, что Швеция будет логистическим центром НАТО в случае конфликта с Россией. Ее вступление в альянс позволит улучшить морское снабжение Эстонии, Латвии, Литвы в случае потенциального конфликта за счет шведского острова Готланд, который находится на расстоянии 200 км от Латвии.

О том, что Россия примет меры в ответ на вступление Швеции в НАТО для купирования угроз, сообщало российское посольство в Стокгольме в конце февраля. В июле 2023 года пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков сообщил, что вступление Швеции в НАТО повлечет за собой негативные последствия для безопасности России.

У России нет «никаких резонов, никакого интереса — ни геополитического интереса, ни экономического, ни политического, ни военного» воевать со странами НАТО и нет желания испортить с ними отношения, говорил в декабре президент Владимир Путин. Он также неоднократно заявлял, что Москва не имеет территориальных претензий к государствам альянса.

Турция выступала против вступления в НАТО Швеции и Финляндии. По заявлениям президента страны Реджепа Тайипа Эрдогана, обе давали убежище участникам организаций, признанных Анкарой террористическими, в частности «Рабочей партии Курдистана». Он утвердил ратификацию Турцией заявку Швеции только в конце января 2024 года, после того как в ноябре 2023-го шведские власти внесли изменения в Конституцию «для более жесткого противодействия терроризму». Позже кандидатуру Швеции одобрили венгерские парламент и новый президент.