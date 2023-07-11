Песков рассказал о последствиях для России при вступлении Швеции в НАТО

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Вступление Швеции в НАТО повлечет за собой негативные последствия для безопасности России, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Его слова передает «Интерфакс».

Представитель Кремля добавил, что в ответ будут приняты меры, аналогичные с теми, что «планируются в контексте уже состоявшегося вступления Финляндии».

Финляндия и Швеция в мае прошлого года подали заявки на вступление в НАТО. Турция не поддержала это стремление из-за их «пособничества терроризму». Для присоединения к альянсу необходимо одобрение всех членов НАТО.

Финляндия вступила в альянс в апреле. После этого Россия уведомила ее о разрыве соглашения, которое предусматривало совершение сторонами оценочных военных визитов.

Вступление Швеции в альянс блокировала Турция. Анкара требовала, чтобы Стокгольм выдал сторонников «Рабочей партии Курдистана» и отменил введенный в 2019 году запрет на экспорт оружия в Турцию.

В начале июля президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Швеция «предприняла шаги в правильном направлении» для одобрения своей заявки на членство в НАТО. 10 июля турецкий лидер объявил, что Анкара одобрит вступление Швеции в НАТО, если Турцию примут в Европейский союз.

Накануне генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Эрдоган согласился как можно скорее отправить в парламент страны для ратификации протокол о присоединении Швеции к НАТО. Этому заявлению предшествовали переговоры турецкого лидера с премьером Швеции Ульфом Кристерссоном. 11 июля телеканал CNN Türk сообщил, что Турция может ратифицировать вступление Швеции в НАТО до конца следующей недели.