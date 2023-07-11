Песков рассказал о последствиях для России при вступлении Швеции в НАТО

Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Autonews
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Autonews
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

.

Лента новостей
Курс евро на 11 июля
EUR ЦБ: 100,42 (+0,6) Инвестиции, 10 июл, 16:02 Курс доллара на 11 июля
USD ЦБ: 91,49 (-0,19) Инвестиции, 10 июл, 16:02
Как прошел Финансовый конгресс Банка России Пресс-релиз, 15:07
Регулятор Британии закрыл 26 незаконных криптобанкоматов Крипто, 15:05
Spiegel опубликовал фрагмент заявления НАТО по Украине Политика, 15:03
Удобное жилье и условия для развития: как бизнес строит города будущего Тренды, 15:03
Китай предложил попить воду с «Фукусимы» заявляющим о ее безопасности Политика, 15:02
Найдена окаменелость таинственного и чрезвычайно редкого животного Life, 15:01
Добыча инноваций: как работают R&D-структуры металлургических компаний Тренды, 14:57
Нетворкинг: как заводить полезные знакомства
За 5 дней вы научитесь производить нужное впечатление и извлекать пользу из новых контактов
Прокачать навык
Дерипаска написал об определяющих жизнь молодежи «вашингтонских старцах» Политика, 14:52
ЕСПЧ назвал неэффективным расследование убийства Бориса Немцова Политика, 14:52
Германия передаст Украине новые танки Leopard и другую помощь на €700 млн Политика, 14:47
Индонезия задержала танкер под флагом Ирана Политика, 14:42
Маркетплейс не спасет: зачем бизнесу интернет-магазин в новых реалиях Pro, 14:39
Как получить полную информацию о потенциальном бизнес-партнере Тренды, 14:37
Холдинг Уоррена Баффета купит долю в 50% в СПГ-проекте в США Инвестиции, 14:34
Военная операция на Украине ,  
0 

Песков рассказал о последствиях для России при вступлении Швеции в НАТО

Песков: вступление Швеции в НАТО негативно отразится на безопасности России
Фото: Adam Ihse / EPA / ТАСС
Фото: Adam Ihse / EPA / ТАСС

Вступление Швеции в НАТО повлечет за собой негативные последствия для безопасности России, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Его слова передает «Интерфакс».

Представитель Кремля добавил, что в ответ будут приняты меры, аналогичные с теми, что «планируются в контексте уже состоявшегося вступления Финляндии».

Песков рассказал о последствиях для России при вступлении Швеции в НАТО
Песков рассказал о последствиях для России при вступлении Швеции в НАТО

Финляндия и Швеция в мае прошлого года подали заявки на вступление в НАТО. Турция не поддержала это стремление из-за их «пособничества терроризму». Для присоединения к альянсу необходимо одобрение всех членов НАТО.

Финляндия вступила в альянс в апреле. После этого Россия уведомила ее о разрыве соглашения, которое предусматривало совершение сторонами оценочных военных визитов.



Вступление Швеции в альянс блокировала Турция. Анкара требовала, чтобы Стокгольм выдал сторонников «Рабочей партии Курдистана» и отменил введенный в 2019 году запрет на экспорт оружия в Турцию.

В начале июля президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Швеция «предприняла шаги в правильном направлении» для одобрения своей заявки на членство в НАТО. 10 июля турецкий лидер объявил, что Анкара одобрит вступление Швеции в НАТО, если Турцию примут в Европейский союз.

Читайте на РБК Pro
Какие компании активнее всех внедряют ИИ — разбор The Economist
Новая соцсеть Threads: что значит запуск аналога Twitter
SAP ушел, а карьера осталась: как переучить разработчиков на «1С»
Как оказывать влияние на людей — советы Дейла Карнеги

Накануне генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Эрдоган согласился как можно скорее отправить в парламент страны для ратификации протокол о присоединении Швеции к НАТО. Этому заявлению предшествовали переговоры турецкого лидера с премьером Швеции Ульфом Кристерссоном. 11 июля телеканал CNN Türk сообщил, что Турция может ратифицировать вступление Швеции в НАТО до конца следующей недели.

«Там, где цветет полынь»

Будущее можно увидеть, но оно еще не предрешено

Хочу смотреть

Хватит ли у тебя смелости узнать, что скрывает полынь?

Хочу смотреть

Включи лето на максимум. Смотри все серии на KION

Хочу смотреть

Добро пожаловать в другой мир

Хочу смотреть

Реклама, ПАО "МТС", ОГРН: 1027700149124
109147, ГОРОД МОСКВА, УЛ. МАРКСИСТСКАЯ, Д.4, 16+

Теги
Швеция Дмитрий Песков НАТО Йенс Столтенберг
Материалы по теме
В НАТО рассказали о яростном сопротивлении украинскому контрнаступлению
Политика
Столтенберг пообещал Украине «сильный сигнал» на саммите НАТО
Политика
Президент Литвы призвал создать постоянные базы НАТО у границ России
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
Биографии
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2023. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter