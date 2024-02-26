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Политика ,  
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Парламент Венгрии одобрил заявку Швеции на вступление в НАТО

Парламент Венгрии одобрил 26 февраля заявку Швеции на вступление в НАТО
Вид на здание парламента Венгрии
Вид на здание парламента Венгрии (Фото: Chris McGrath / Getty Images)

Парламент Венгрии одобрил 26 февраля заявку Швеции на вступление в НАТО. «За» проголосовали 188 депутатов, «против» — шесть, передает европейская редакция Politico.

«Вхождение Швеции в состав НАТО укрепит безопасность Венгрии, поэтому я призываю вас одобрить эту заявку», — заявил премьер-министр страны Виктор Орбан на открытии весенней сессии парламента.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг поздравил Стокгольм с присоединением к альянсу. «Я приветствую голосование венгерского парламента за ратификацию членства Швеции в НАТО. Теперь, когда все союзники одобрили это решение, Швеция станет 32-м союзником НАТО. Членство Швеции сделает нас всех сильнее и безопаснее», — заявил он в соцсети X (бывший Twitter).

«Путь Швеции к вступлению в НАТО открыт — это победа для всех нас. Хорошо, что венгерский парламент сегодня одобрил присоединение. Это решение укрепляет наш оборонительный союз и, следовательно, безопасность Европы и мира», — написал в X канцлер ФРГ Олаф Шольц.

Финляндия и Швеция совместно подали заявки на вступление в НАТО в мае 2022 года. Хельсинки официально присоединился к альянсу 4 апреля 2023 года, а заявку Стокгольма долгое время из-за разногласий блокировала Анкара. Тем не менее в январе 2024 года Турция одобрила вступление Швеции в альянс. Венгрия осталась последней страной, которая не ратифицировала заявку Стокгольма. В Будапеште отмечали, что правительства скандинавских стран «не раз стремились нанести удар по Венгрии», оказывая давление на правительство и поддерживая оппозицию.

Изначально венгерский парламент планировал проголосовать по членству Швеции в альянсе на внеочередном заседании 5 февраля — то есть до решения турецкого парламента. Однако депутаты партии ФИДЕС бойкотировали голосование. Лидер партии Мате Кочиш выступил за проведение такого голосования лишь после визита шведского премьера в Будапешт.

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Фото:Станислав Красильников / РИА Новости

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23 февраля премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон все-таки посетил Будапешт для обсуждения ряда вопросов с венгерским премьером Виктором Орбаном. Глава республики назвал беседу «интересной, захватывающей и продуктивной». Он заявил, что парламент «примет необходимые решения» на голосовании 26 февраля. Лидеры также обсудили сотрудничество в сфере обороны. Швеция в рамках заключенного соглашения о безопасности пообещала поставить Венгрии четыре истребителя Gripen.

После одобрения парламентом Венгрии решение будет отправлено временному президенту страны Ласло Кёверу, у которого есть пять дней, чтобы одобрить заявку и направить свое решение в Госдеп США. В случае с Финляндией этот процесс занял три дня. Вашингтон, в свою очередь, официально приглашает новую страну вступить в альянс.

Москва считает присоединение Швеции к НАТО угрозой для безопасности России. В МИДе отмечали, что это учитывается при стратегическом военном планировании.

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Мария Васильева
Швеция Венгрия НАТО
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