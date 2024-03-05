Президент Венгрии подписал закон о ратификации вступления Швеции в НАТО
Президент Венгрии Тамаш Шуйок подписал закон о ратификации соглашения о вступлении Швеции в НАТО, сообщается на его сайте.
Шуйок стал президентом 26 февраля, сменив Каталину Новак. До этого он возглавлял конституционный суд страны.
Парламент Венгрии одобрил заявку Швеции в тот же день. «Вхождение Швеции в состав НАТО укрепит безопасность Венгрии, поэтому я призываю вас одобрить эту заявку», — заявил премьер-министр страны Виктор Орбан на открытии весенней сессии парламента.
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