 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Политика ,  
0 

Президент Венгрии подписал закон о ратификации вступления Швеции в НАТО

Тамаш Шуйок (второй слева)
Тамаш Шуйок (второй слева) (Фото: Bernadett Szabo / Reuters)

Президент Венгрии Тамаш Шуйок подписал закон о ратификации соглашения о вступлении Швеции в НАТО, сообщается на его сайте.

Шуйок стал президентом 26 февраля, сменив Каталину Новак. До этого он возглавлял конституционный суд страны.

Парламент Венгрии одобрил заявку Швеции в тот же день. «Вхождение Швеции в состав НАТО укрепит безопасность Венгрии, поэтому я призываю вас одобрить эту заявку», — заявил премьер-министр страны Виктор Орбан на открытии весенней сессии парламента.

Материал дополняется.

Огненный смерч в Приморье попал на видео 

Министерство обороны Германии отреагировало на утечку переговоров в СМИ

Американцы засомневались в умственных способностях Байдена. Проблемы и у Трампа

Еврокомиссия озвучит варианты применения замороженных активов России

Корабль с российским и американскими космонавтами запустили к МКС. Видео

В Саратове на школьницу напал лев. Стали известны последствия

Как меняется чистая прибыль российских банков. Инфографика

Украина согласилась продолжить транзит российского газа. Но при одном условии

В Польше упал неизвестный объект. Власти рассказали, что это было

Медведев рассказал о разговоре с Обамой, который его «поразил до глубины души»

Индекс Мосбиржи обновил двухлетний максимум

Что будет с долларом в марте: падение до ₽86 или рост до ₽95

В России ждут рекорда по дивидендам. Последние новости о выплатах компаний

Такого не было 45 лет: британцы перестали поддерживать правящую партию
Теги
Венгрия Швеция НАТО
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

.

Лента новостей
Курс евро на 6 марта
EUR ЦБ: 98,94 (-0,17) Инвестиции, 16:25 Курс доллара на 6 марта
USD ЦБ: 91,16 (-0,19) Инвестиции, 16:25
CAS сократил дисквалификацию бывшей первой ракетки мира за допинг Спорт, 18:46
МИД Венгрии объявил, что встречи между Орбаном и Зеленским не будет Политика, 18:46
Путину на Ставрополье показали прототип собирающего томаты робота Политика, 18:40
Президент Венгрии подписал закон о ратификации вступления Швеции в НАТО Политика, 18:29
Захарова связала уход Нуланд с провалом США на российском направлении Политика, 18:21
«Есть угроза «навеса»: что включение в ЭЗО значит для X5 и ее акций Pro, 18:17
«Врачи без границ» сообщили о гибели своей сотрудницы в секторе Газа Политика, 18:09
РБК Диалоги с Татьяной Бакальчук и Ольгой Наумовой
Не только женский бизнес: новые идеи, управление, масштабирование
Участвовать
Курс биткоина обновил исторический максимум Крипто, 18:04
РФС назвал дату презентации новой формы сборной России Спорт, 17:59
Тайвань ответил на отказ Китая от «мирного воссоединения» Политика, 17:56
США внесли ВКС России и ЧВК «Вагнер» в новый санкционный список Политика, 17:50
Как подключить оплату картами за несколько часов РБК и БСПБ, 17:40
МУС выдал ордера на арест двух российских военных командующих Политика, 17:35
Суд смягчил приговор Зареме Мусаевой на три месяца Политика, 17:30