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Посольство России пообещало ответ на вступление Швеции в НАТО

Посольство: Россия ответит на вступление Швеции в НАТО

Россия примет меры в ответ на вступление Швеции в НАТО для купирования угроз, заявило российское посольство в Стокгольме.

«Россия предпримет ответные меры политического и военно-технического характера в целях купирования угроз своей национальной безопасности. Их конкретное содержание будет зависеть от условий и масштаба интеграции Швеции в НАТО, включая возможное размещение на территории этой страны натовских контингентов, ударных систем и вооружений», — говорится в заявлении дипмиссии в телеграм-канале.

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Швеция подала заявку на вступление в НАТО в мае 2022 года вместе с Финляндией. Последняя официально присоединился к альянсу в апреле 2023 года, заявку Стокгольма долгое время блокировали Турция и Венгрия.

В конце января 2024 года Турция одобрила вступление Швеции в блок. 26 февраля заявку также одобрил венгерский парламент.

В Кремле полагают, что вступление Швеции в НАТО повлечет за собой негативные последствия для безопасности России. Президент страны Владимир Путин пообещал зеркальный ответ на размещение военной инфраструктуры альянса в этой стране.

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