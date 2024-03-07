Патрушев назвал учения НАТО подготовкой к новым конфликтам

НАТО на учениях Steadfast Defender 2024 отрабатывает сценарии вооруженного конфликта с Россией, заявил Патрушев. По его словам, это говорит о подготовке альянса к новым войнам. Маневры стали крупнейшими с 1988 года

Учения Steadfast Defender 2024 (Фото: Kacper Pempel / Reuters)

Страны НАТО на учениях Steadfast Defender 2024 («Стойкий защитник — 2024») отрабатывают сценарий вооруженного противостояния с Москвой, что говорит о подготовке к новым военным конфликтам и ведет к росту напряженности и дестабилизации ситуации в мире, заявил секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев.

«За 75 лет своего существования НАТО в качестве якобы гаранта мира и демократии развязало более 100 войн и военных конфликтов по всему миру и готовится к очередным», — приводит его заявление в ходе совещания в Ингушетии по вопросам безопасности «Интерфакс».

По словам Патрушева, альянс «вплотную приблизился к западным границам России» и планирует расширять свое присутствие в Арктике и Азиатско-Тихоокеанском регионе. Он также обвинил западные страны в участии в конфликте на Украине из-за оказания Киеву военной помощи.

Учения Steadfast Defender 2024 начались 22 января и продлятся до 31 мая. В них примут участие свыше 90 тыс. военнослужащих из 31 страны НАТО и Швеции. Также в маневрах задействуют более 50 кораблей, свыше 80 истребителей, беспилотников и вертолетов, порядка 1,1 тыс. боевых машин. Учения назвали крупнейшими со времен холодной войны. Так, в 1988 году НАТО провело маневры REFORGER с участием 125 тыс. человек.

В МИД России ранее заявили, что Steadfast Defender 2024 демонстрируют возвращение НАТО к моделям холодной войны, увеличивают риски военных столкновений и являются «одним из элементов гибридной войны, развязанной Западом» против Москвы.

В декабре 2023 года президент США Джо Байден допустил возможность атаки стран НАТО со стороны Москвы в случае ее победы на Украине. Ряд европейских политиков выступали с аналогичными заявлениями. Президент России Владимир Путин называл подобные высказывания «чушью». Это говорит о наличии у США таких планов, считает глава российского МИДа Сергей Лавров.