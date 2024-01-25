Эрдоган официально одобрил вступление Швеции в НАТО

Швеция подала заявку в НАТО в мае 2022 года. Турция долго блокировала запрос, требуя признания РПК террористической организацией и выдачи ее членов. На неделе парламент Турции одобрил заявку Стокгольма. Теперь ее утвердил Эрдоган

Рейжеп Тайип Эрдоган (Фото: Yves Herman / File Photo / Reuters)

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган официально утвердил ратификацию Турцией членства Швеции в НАТО, передает Haber7 со ссылкой на документ, официально опубликованный в правительственной газете Resmigazete.

Парламент Турции одобрил заявку Швеции в НАТО 23 января, этому предшествовало более полутора лет переговоров между сторонами. Таким образом, Венгрия осталась последней страной, стоящей на пути Стокгольма в альянс. Премьер-министр Виктор Орбан накануне заявил, что призовет парламент ратифицировать членство Швеции в НАТО при первой возможности.

Финляндия и Швеция совместно подали заявки на вступление в НАТО в мае 2022 года, после начала спецоперации России на Украине. Против долгое время выступали Венгрия и Турция. Анкара, в частности, требовала признания Рабочей партии Курдистана (РПК) террористической организацией и выдачи ее членов. В Будапеште отмечали, что правительства скандинавских стран «не раз стремились нанести удар по Венгрии», оказывая давление на правительство и поддерживая оппозицию.

4 апреля 2023 года Финляндия официально вступила в альянс, а Швеция продолжила переговоры с Турцией при поддержке союзников в НАТО. В ноябре 2023 года власти Швеции внесли изменения в Конституцию «для более жесткого противодействия терроризму». К концу года Стокгольм начал выдавать Анкаре курдских активистов. Только после этого, в октябре 2023 года, Эрдоган внес в парламент пакет документов, связанных со вступлением Швеции в НАТО. 26 декабря их одобрила парламентская комиссия по международным делам.

Турция также увязывает одобрение заявки Швеции с принятием конгрессом США решения о продаже Анкаре истребителей. В 2021 году Турция запросила у Вашингтона 40 истребителей F-16 Block 70 и несколько десятков комплектов авионики Block 70 для модернизации уже имеющихся у нее самолетов. Ранее сегодня Reuters сообщил, что администрация президента Джо Байдена направила письмо в конгресс с призывом одобрить продажу Турции истребителей F-16.

Президент России Владимир Путин неоднократно говорил, что Москва не имеет территориальных претензий к странам НАТО, а потому заявления об угрозе нападения России на альянс — «чушь». При этом потенциальное вступление Швеции в альянс Москва считает угрозой для безопасности России. В МИДе отмечали, что вступление Швеции в НАТО учитывается при стратегическом военном планировании.