FT сообщила, что Швеция будет логистическим центром НАТО при конфликте

Швеция станет логистическим центром НАТО в случае начала конфликта, пишет Financial Times. В частности, остров Готланд в Балтийском море может облегчить потенциальную оборону Эстонии, Латвии и Литвы

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Швеция станет логистическим центром НАТО в случае конфликта с Россией, а также маршрутом для усиления Финляндии или стран Балтии. О таких планах со ссылкой чиновников сообщила Financial Times. Швеция не граничит с Россией, но ее вступление в НАТО означает, что альянс окружит почти все Балтийское море, пишет издание.

Расположенный в середине Балтийского моря шведский остров Готланд, который получил прозвище «гигантский авианосец», облегчит оборону Эстонии, Латвии и Литвы, в случае потенциального конфликта, пишет газета. Бывший премьер-министр Швеции Карл Бильдт заявил, что вступление его страны в НАТО «существенно повысит эффективность обороны и сдерживания в Северной Европе».

«Балтийское море становится озером НАТО», — заявил глава МИД Латвии и кандидат на пост главы альянса Кришьянис Кариньш, слова которого приводит издание. Готланд, который находится в 200 км от побережья Латвии, позволит снизить уязвимость стран Балтии (то есть улучшить морское снабжение), поскольку их сухопутное снабжение в случае потенциального конфликта может поддерживаться только за счет «Сувалкского коридора» (узкая граница в 100 км между Польшей и Литвой, которая отделяет территории Калининградской области и Белоруссии). «Безопасность всего региона укрепляется, потому что это делает восточную Прибалтику менее уязвимой», — сказал Кариньш.

FT пишет, что у Швеции есть большой опыт взаимодействия с подводными лодками, что актуально для Балтийского моря, где в последние годы произошло несколько инцидентов: подрыв газопроводов, «Северных потоков», повреждение газопровода и энергокабеля между Финляндией и Эстонией.

Три нитки из четырех «Северных потоков» были повреждены в сентябре 2022 года в экономических зонах Дании и Швеции. Расследованием произошедшего занялись правоохранительные органы Швеции, Дании и Германии, но Россию к нему не допустили. Газопровод Balticconnector был поврежден 8 октября 2023 года, тогда финская полиция назвала в качестве подозреваемого китайское судно Newnew Polar Bear, которое шло под флагом Гонконга. В январе 2024 года финско-эстонский подводный энергокабель Estlink мощностью 50 МВт перестал функционировать из-за неисправности.

Также у четырех стран НАТО Дании, Норвегии, Швеции и Финляндии — будет свой парк из примерно 230 истребителей в качестве объединенной боевой группы. Количество самолетов в ней будет больше, чем у ВВС Великобритании или ФРГ, подсчитала газета. Норвежские истребители американского производства F-35 и шведские Gripen уже отрабатывали посадку на финских дорогах.

В ноябре 2009 года пять северных стран — Швеция, Финляндия, Норвегия, Дания и Исландия — образовали Северное оборонное сотрудничество (NORDEFCO). Структура включает в себя как политический, так и военный уровни сотрудничества. Исландия, Дания и Норвегия при этом являются членами НАТО с момента основания альянса в 1949 году. Также с 2008 года шведские военнослужащие участвуют в Северной боевой группе (NBG) в рамках боевой группы Евросоюза (EU Battlegroup) вместе с военными из ряда стран НАТО и Ирландии.

Шведский телеканал TV4 Nyheterna сообщил, что страна вступит в НАТО 11 марта.

28 февраля российское посольство в Стокгольме заявило, что Россия примет меры в ответ на вступление Швеции в альянс для купирования угроз. «Их конкретное содержание будет зависеть от условий и масштаба интеграции Швеции в НАТО, включая возможное размещение на территории этой страны натовских контингентов, ударных систем и вооружений», — сообщила дипмиссия.

Швеция подала заявку на вступление в НАТО еще в мае 2022 года вместе с Финляндией, которая официально присоединилась к альянсу в апреле 2023 года. Шведскую заявку долгое время блокировали Турция и Венгрия.

В январе президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган одобрил заявку Швеции, а новый президент Венгрии Тамаш Шуйок сделал это 5 марта.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в июле 2023 года говорил, что вступление Швеции в НАТО повлечет за собой негативные последствия для безопасности России. По его словам, в качестве ответа будут приняты меры, аналогичные с теми, что «планируются в контексте уже состоявшегося вступления Финляндии». Ранее, в июне 2022 года президент Владимир Путин заявлял, что Россия не обеспокоена возможным вступлением Швеции и Финляндии в альянс, но зеркально ответит на размещение военной инфраструктуры НАТО в двух странах.