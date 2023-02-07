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В МИД Украины назвали поставки оружия способом подтолкнуть Россию к миру

Замглавы МИД Украины Мельник: поставки оружия Киеву подтолкнут Москву к миру
Киев готов к миру, а прекратить вооруженный конфликт помогут поставки западного оружия, считает замглавы МИД Украины Андрей Мельник. Российские власти говорят, что это, напротив, затягивает боевые действия
Фото: Mark Wilson / Getty Images
Фото: Mark Wilson / Getty Images

Киев хочет завершения конфликта, но Москва не проявляет к этому готовности, сказал в интервью ZDF замглавы МИД Украины, бывший украинский посол в Германии Андрей Мельник.

«Сегодня мы хотим мира, но [президент России Владимир] Путин, кажется, не готов, и поэтому нам нужно оружие, чтобы подтолкнуть его к этому», — считает Мельник.

По мнению замминистра, в текущих условиях говорить о возможности диалога с Россией бессмысленно: «Для танца нужны двое, для мирных переговоров — двое».

Дипломат выразил надежду, что Германия «будет играть ведущую роль» в вопросе поставок Украине истребителей, как это было с танками Leopard. Берлин долгое время не решался одобрить их отправку, но 25 января согласился передать Киеву 14 Leopard 2 и разрешил союзникам поставлять эту технику. В тот же день власти США объявили о поставке Украине 31 танка M1 Abrams. При этом канцлер ФРГ Олаф Шольц и президент США Джо Байден выступают против отправок украинским военным истребителей.

Российские власти неоднократно критиковали поставки западного оружия Киеву, указывая, что это затягивает конфликт и не способствует переговорам.

В конце января замглавы российского МИДа Сергей Вершинин заявил, что веских предпосылок для диалога с Украиной сейчас нет. С похожим заявлением выступал глава ведомства Сергей Лавров, сказав, что «о переговорах речи быть не может с [президентом Украины Владимиром] Зеленским, ну хотя бы потому, что он законодательно запретил вести переговоры с российским правительством». Министр имеет в виду указ Зеленского о том, что диалог с Владимиром Путиным невозможен. Он был подписан после проведения в конце сентября референдумов о присоединении к России четырех регионов. Его результаты не признают большинство государств, а Москва исключает дальнейшее обсуждение статуса этих территорий.

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Осенью украинские власти называли условия для начала переговоров: «восстановление территориальной целостности, уважение к Уставу ООН, возмещение всех убытков, нанесенных войной, наказание каждого военного преступника и гарантии, что это не повторится». Зеленский также предложил «формулу мира», которая включает вывод российских войск. Москва считает эти условия неприемлемыми. В Кремле отмечали, что власти Украины должны учитывать нынешние реалии и появление в составе России новых субъектов. В то же время в МИДе считают, что Киев мог бы прояснить через посредников, как он представляет возможные переговоры с Москвой.

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Наталия Анисимова Наталия Анисимова
МИД Украины поставки оружия переговоры
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