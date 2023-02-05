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Захарова ответила на слова Беннета о срыве Западом переговоров с Киевом

Захарова отреагировала на слова Беннета о срыве Западом переговоров с Украиной

Слова экс-премьер-министра Израиля Нафтали Беннета о том, что переговоры России и Украины весной были заблокированы западными странами, которые решили «громить [российского президента Владимира] Путина, а не договариваться», можно считать признанием, заявила официальный представитель МИДа Мария Захарова.

«Еще одно признание», — написала она в своем телеграм-канале.

Ранее Беннет, который был посредником в переговорах России и Украины, рассказал, что они были заблокированы Германией, Францией и США. Он добавил, что сейчас ему кажется преждевременным делать выводы о том, правильной или нет была такая позиция, на тот момент она казалась ему неправильной.

Также Беннет указал, что в процессе намечался прогресс, до прерывания переговоров было подготовлено порядка 17-18 черновиков соглашений.

В декабре прошлого года бывший канцлер ФРГ Ангела Меркель назвала минские соглашения, заключенные в 2014-2015 годах, «попыткой дать время» Киеву, который использовал его, чтобы «стать сильнее». По ее мнению экс-канцлера, в те годы Россия «могла легко захватить» Украину, а страны НАТО вряд ли оказывали бы ей такую поддержку, как сейчас.

Ее позицию поддержал экс-президент Франции Франсуа Олланд. Оба политика участвовали в разработке этих соглашений.

Президент Владимир Путин заявил, что слова Меркель разочаровали его: по мнению главы государства, это значит, что все участники соглашения «обманывали» Россию, а переговоры тогда велись лишь для «накачки» Украины вооружениями. В связи с этим, считает он, решение начать военную операцию 24 февраля было правильным. В Кремле после слов Меркель заявили, что у России есть основания не доверять странам Запада.

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Минские соглашения закрепили основные меры для урегулирования ситуации в Донбассе, обязательство сторон прекратить огонь, отказаться от размещения в районе буферной зоны тяжелого вооружения, обменять пленных по принципу «всех на всех». Большинство договоренностей впоследствии не выполнялись, стороны обвиняли в их нарушениях друг друга.

 

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Мария Захарова Нафтали Беннет переговоры
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