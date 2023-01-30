Замглавы МИДа Вершинин: весомых предпосылок для переговоров с Киевом сейчас нет

В МИДе не увидели «весомых предпосылок» для переговоров с Киевом

Фото: Сергей Чузавков / SOPA / ZUMA / ТАСС

Веских предпосылок для переговоров с Украиной сейчас нет, заявил замглавы российского МИДа Сергей Вершинин в интервью газете «Известия». Украинская сторона «саботировала» выполнение минских соглашений и отвергла переговорный формат, который сложился в Стамбуле весной 2022 года, сказал дипломат. Кроме того, президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, которым законодательно запретил вести переговоры, напомнил Вершинин.

«Так что для переговоров сейчас действительно нет весомых предпосылок, ведь, как известно, без наличия политической воли дипломатия бессильна. А ее сейчас нет ни у Киева, ни тем более у его западных кураторов, которые ценой украинской крови решают свои собственные задачи по сдерживанию России», — заключил он.

В октябре 2022 года Зеленский ввел в действие решение Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) Украины об отказе от переговоров с Россией, пока ее возглавляет Владимир Путин. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков после этого заявил, что Москве остается ждать или прихода к власти нового украинского президента, или момента, когда Зеленский изменит свою позицию. Позднее Зеленский сказал, что «не закрывал дверь» для переговоров. По его словам, Украина готова вести их с Россией, «которая действительно будет готова к миру».

Ситуацию с минскими соглашениями Зеленский называл «дипломатическим болотом». Украина больше не пойдет на замороженный конфликт на своей территории, говорил он. В мае 2022 года президент выступил против подписания нового подобного документа.

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба, в свою очередь, называл минские соглашения основой для разрешения конфликта на юго-востоке страны. Однако «российская интерпретация» документов не отвечает «интересам Украины», утверждал министр.

В январе официальный представитель российского МИДа Мария Захарова заявила, что вести переговоры с Киевом невозможно, так как Украиной управляет «партия войны». Зеленский в свою очередь заявил, что не заинтересован в переговорах с Путиным.