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Путин назвал «нехитрой комбинацией» попытки Порошенко связаться с ним
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Путин назвал «нехитрой комбинацией» попытки Порошенко связаться с ним
Конфликт в Азовском море, 14:49
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Путин назвал «нехитрой комбинацией» попытки Порошенко связаться с ним
По словам Путина, украинский президент «искусно создает кризисные и провокационные ситуации», перекладывая ответственность за конфликты на Россию
Владимир Путин (Фото: Михаил Метцель / ТАСС)

Президент Владимир Путин заявил, что не отвечает на попытки его украинского коллеги Петра Порошенко провести прямые телефонные переговоры из-за того, что не хочет участвовать в его избирательной кампании. Об этом Путин заявил журналистам, сообщает ТАСС.

По словам российского лидера, попытки Порошенко провести телефонный разговор являются «нехитрой предвыборной комбинацией под видом якобы решения кризиса на Азове». Перекладывая ответственность за инцидент в районе Керченского пролива на Москву, Порошенко «хочет тут же продемонстрировать, что он успешно решает возникшие проблемы», отметил глава государства. «Я в этих комбинациях не хочу принимать участие и не буду», — подчеркнул Путин.

Три корабля Военно-морских сил Украины были задержаны российскими пограничниками 25 ноября из-за нарушения государственной границы, сообщали в ФСБ России. Командование ВМС Украины отмечало, что артиллерийские катера «Бердянск» и «Никополь», а также рейдовый буксир «Яны Капу» следовали из Одессы в Мариуполь и предупреждали российские власти о своем переходе.

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По информации ФСБ, на самом деле украинские военные поставили кораблям задачу скрытно пройти в Мариуполь, при этом силовики уточнили, что моряки были осведомлены о правилах прохождения по Керченскому проливу. В Киеве восприняли инцидент как акт агрессии, в Москве — как «очень опасную провокацию».

После задержания украинских кораблей и ареста моряков Порошенко заявил, что сразу попытался связаться с Путиным по телефону, но не получил ответа. После этого Порошенко был вынужден обратиться к канцлеру Германии Ангеле Меркель с просьбой, чтобы она в беседе с Путиным обсудила происшествие в море и освобождение задержанных украинских моряков. В Кремле отметили, что «каких-либо телефонных контактов президентов не было».

Задержанные корабли ВМС Украины в порту Керчи. Фоторепортаж Еще 1 фото
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В начале декабря Порошенко обвинил Кремль в полном отказе от прямых телефонных переговоров. По его словам, украинская сторона неоднократно пыталась запросить проведение телефонных переговоров с Москвой в любом формате — «в двустороннем, нормандском с участием американских партнеров», — но так и не получила ответа. В ответ пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков пояснил, что Путин не планирует общаться по телефону с украинским лидером.

Автор: Григорий Дубов.
Теги: Владимир Путин , Петр Порошенко , Россия и Украина , Керченский пролив
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