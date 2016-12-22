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Киев назвал условие отмены военного положения
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Киев назвал условие отмены военного положения
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Киев назвал условие отмены военного положения

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что военное положение в стране может быть досрочно прекращено при нормализации ситуации. Об этом сообщает «Укринформ».

«Если мы не будем чувствовать никаких угроз, то никакого продолжения военного положения не будет. Также, если ситуация нормализуется, то возможно будет рассматривать и досрочное прекращение военного положения», — сказал он.

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Российские пограничники задержали три украинских военных корабля 25 ноября, применив оружие. В ФСБ пояснили, что украинские катера и буксир вошли в территориальные воды России без разрешения, игнорировали требования остановиться и совершали опасные маневры.

Суд арестовал находившихся на борту моряков и сотрудников СБУ, после чего их отправили в Москву. Им предъявили обвинение в незаконном пересечении границы (ст. 322 УК РФ).

Задержанные корабли ВМС Украины в порту Керчи. Фоторепортаж Еще 1 фото
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В связи с этим президент Украины Петр Порошенко до 26 декабря ввел военное положение в десяти областях страны, а также перевел военно-промышленный комплекс на усиленный режим работы.

Теги: Украина , военное положение , Владимир Гройсман
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