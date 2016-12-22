Задержанным в Керченском проливе украинским морякам предъявили обвинение

Украинским военнослужащим, задержанным в Керченском проливе в ноябре, предъявили обвинение в незаконном пересечении границы России. Об этом РБК рассказал адвокат Николай Полозов.

«Украинским военным, задержанным в Черном море, было предъявлено обвинение в незаконном пересечении границы Российской Федерации еще 27 ноября, после того как их взяли в Крыму под стражу», — сказал он.

Адвокат добавил, что их обвиняют по ст. 322 УК РФ (незаконное пересечение границы РФ). Максимальное наказание по данной статье — лишение свободы сроком до шести лет.

25 ноября российские пограничники обстреляли и задержали три украинских военных корабля. В ФСБ заявляли, что украинские военнослужащие вошли в территориальные воды России без разрешения и не реагировали на требования остановиться. В связи с инцидентом президент Украины Петр Порошенко ввел военное положение в некоторых регионах страны до 26 декабря, а также перевел военно-промышленный комплекс в особый режим работы.

Суд на два месяца арестовал находившихся на борту кораблей 24 человека, среди которых были моряки и двое сотрудников Службы безопасности Украины. Их доставили в Москву 30 ноября. Троих раненых моряков поместили в больницу «Матросской Тишины», а остальных — в СИЗО «Лефортово».