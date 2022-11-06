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Патриарх Кирилл увидел угрозу существования России

Патриарх Кирилл: Россия сталкивается с опасностями, которые грозят существованию страны
На освящении главного храма Росгвардии в Балашихе патриарх заявил об опасностях, с которыми сталкивается Россия, которые угрожают существованию страны. Так, навязанная извне «междоусобная брань» призвана «ослабить святую Русь»
Патриарх Кирилл
Патриарх Кирилл (Фото: Сергей Фадеичев / ТАСС)

Опасности сегодняшнего дня грозят существованию России, заявил патриарх Московский и всея Руси Кирилл после освящения Князь-Владимирского храма в Балашихе — главного храма Росгвардии.

«Страна лицом к лицу сталкивается с опасностями, такими опасностями, которые бросают вызов самому существованию нашей страны. И сегодня мы проходим через такие опасности», — сказал он.

По словам патриарха, России и «другим народам Руси» извне была навязана «междоусобная брань» между братскими народами. Он считает, что за этим стоят «могущественные силы, пребывающие вне Руси», а их стремление — «ослабить святую Русь», то есть Россию, Украину и Белоруссию.

После начала российской военной операции на Украине патриарх призывал все стороны конфликта избегать жертв среди мирного населения, отметив, что сопереживает всем, «кого коснулась беда». Он утверждал, что русские и украинцы являются одним народом, разделить который стремятся внешние силы.

Патриарх неоднократно говорил о том, что украинцев не стоит считать врагами, призывал молиться за окончание «междоусобной брани» и помогать российским войскам, противостоящим «самым мощным силам, которые сегодня практически управляют миром». В то же время Кирилл отрицал наличие милитаризма в его проповедях.

Также, по его словам, Россия предлагает альтернативный взгляд на мир, на Бога, на человека, поэтому она для многих «как бельмо в глазу», и они посчитали, что «настало время покончить с ней».

Литва предложила Евросоюзу внести главу РПЦ в санкционный список, но против, как писал Bloomberg, выступила Венгрия. Тем не менее Литва запретила предстоятелю РПЦ въезд до конца июня следующего года, ограничительные меры против патриарха Кирилла одобрили Канада и Великобритания.

Православная церковь Украины (ПЦУ) попросила патриарха Константинопольского Варфоломея лишить Кирилла патриаршего престола. Эти меры объяснялись тем, что он поддерживает действия российских властей и «сознательно отрицает территориальную целостность и суверенитет Украины».

В РПЦ назвали санкции против патриарха попыткой добиться эскалации ситуации на Украине и отсрочить достижение мира. В российском МИДе сочли, что предложения о санкциях против главы РПЦ звучат «инфернально».

Храм Росгвардии строили с 2016 года, а первая литургия в строящемся храме прошла в День крещения Руси, 28 июля 2020 года. Он рассчитан на 500 человек. В комплекс входит в том числе воскресная школа.

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Полина Мартынова Полина Мартынова
патриарх Кирилл Росгвардия
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