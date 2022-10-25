Патриарх Кирилл призвал сделать любовь к родине основной ценностью России

Телеканал
Газета
Pro
Инвестиции
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Pro
Инвестиции
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 26 октября
EUR ЦБ: 60,46 (+0,31) Инвестиции, 16:27
Курс доллара на 26 октября
USD ЦБ: 61,33 (+0,17) Инвестиции, 16:27
Власти Саратовской области запретили использовать беспилотники Общество, 19:30
ЦБ предложил разрешить мобилизованным досрочно расторгать договоры ОСАГО Общество, 19:17
МИД России запретил въезд депутатам ПАСЕ и поставщикам оружия Украине Политика, 19:11
Главы МИД и Минобороны Британии сохранили посты в правительстве Сунака Политика, 19:10
Путин рассказал об идее создать большие траулеры для переработки улова Экономика, 18:59
Как решить проблему ожирения, курения и грязного воздуха без инвестиций Партнерский проект, 18:46
Посла России не пригласили на вручение Нобелевской премии Политика, 18:42
Объясняем, что значат новости
Вечерняя рассылка РБК
Подписаться
Минпромторг предложил включить в проект tax free еще четыре региона Экономика, 18:39
Суд признал экстремистским трек Oxxxymiron'а «Последний звонок» Политика, 18:38
Военная операция на Украине. Главное Политика, 18:37
«Хочу отдать почку»: почему нужно изменить закон о пересадке органов Партнерский проект, 18:35
Военная операция на Украине. Онлайн Политика, 18:33
ЦСКА пожаловался в ФИФА из-за невыплаты «Вест Хэмом» денег за Влашича Спорт, 18:31
Патриарх Кирилл призвал сделать любовь к родине основной ценностью России Политика, 18:25
Политика ,  

Патриарх Кирилл призвал сделать любовь к родине основной ценностью России

Патриарх Кирилл призвал сделать веру, любовь к родине и жертвенность ценностями России
Список основных ценностей в Стратегии нацбезопасности России стоит расширить и внести туда понятия «вера», «жертвенность» и «любовь к отечеству». «Достоинство», «права и свободы человека» заимствованы у Запада, сказал патриарх
Патриарх Кирилл
Патриарх Кирилл (Фото: Михаил Гребенщиков / РБК)

В Стратегию нацбезопасности России необходимо включить такие понятия, как «вера», «любовь к отечеству» и «жертвенность», заявил патриарх Московский и всея Руси Кирилл в итоговом выступлении на заседании XXIV Всемирного русского народного собора (ВРНС), передает ТАСС.

«В Стратегии национальной безопасности предпринята попытка описать некую систему ценностей. Высшая ценность — это «жизнь». <...> А дальше у нас идут заимствования из западноевропейской философии: «достоинство», «права и свободы человека». Все это хорошо, никто сейчас не отрицает ни права, ни достоинство человека, но можно ли это сразу ставить после «жизни»?» — спросил патриарх.

По мнению патриарха, в понятиях из стратегии заключены «гуманистические идеи, возникшие в достаточно позднее время в контексте прежде всего западноевропейского развития». «А что, до этих гуманистических идей <...> не было никаких ценностей? А вера, а любовь к отечеству, а жертвенность, без которой вообще немыслима наша история? Она и наше благополучие построены в том числе на жертвах предыдущих поколений. На тех, кто погибал во время войны, защищая родину, на тех, кто трудился отчаянно в самых тяжелейших условиях, развивая экономику нашей страны, и ведь там тоже не обошлось без жертв. <...> Как же не сказать о любви к отечеству, о верности, о долге, о жертвенности?» — высказался патриарх.

По мнению главы РПЦ, эти «вечные ценности» «не обуславливаются политическим контекстом», а их перечень можно расширять и дальше.

Президент России Владимир Путин утвердил новую редакцию Стратегии национальной безопасности России в июле 2021 года. В ней в качестве основного приоритета указано сбережение народа России. Защита традиционных ценностей названа стратегическим приоритетом страны, а их укрепление отнесено к числу национальных интересов. Понятие «фундаментальные ценности» приводится там со ссылкой на российскую Конституцию. В Конституции высшей ценностью названы человек, его права и свободы (ст. 2).

В Стратегии нацбезопасности также сказано, что «традиционные российские духовно-нравственные и культурно-исторические ценности подвергаются активным нападкам со стороны США и их союзников, а также со стороны транснациональных корпораций, иностранных некоммерческих неправительственных, религиозных, экстремистских и террористических организаций». Традиционными ценностями, согласно стратегии (п. 91), считаются жизнь, достоинство, права и свободы человека, патриотизм, служение Отечеству, ответственность за его судьбу, крепкая семья, созидательный труд, приоритет духовного над материальным и другие.

Читайте на РБК Pro
Pro
Фото: Shutterstock Акции Snap рухнули на 27% после отчета. Стоит ли их покупать
Прогнозы
Pro
Фото: Jo Yong Hak / Reuters 6 заблокированных триллионов. Как российским инвесторам снизить риски
Инструкции
Pro
Фото: Quinn Rooney / Getty Images Ноль выигранных дел: как россияне оспаривают санкции США и Европы
Статьи
Pro
Фото: Tom Miles / Reuters Запад останавливает обмен финансовыми данными с Россией. Что это значит
Инструкции
Pro
Фото: Табылды Кадырбеков / РИА Новости Кто из золотодобытчиков сможет выстоять под давлением санкций
Статьи
Pro
Фото: China Photos / Getty Images Lada дорожает, китайские бренды — демпингуют. На чем будет ездить Россия
Статьи
Pro
Фото: Stefano Rellandini / Reuters Дисциплина миллиардера: как в свои 88 лет живет и работает Джорджо Армани
Статьи
Pro
Фото: Shutterstock Не только хиджабы: каковы экономические причины протестов в Иране
Прогнозы

В декабре 2021 года Министерство культуры вынесло на общественное обсуждение проект президентского указа «Основы ‎государственной политики по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей». В нем предлагалось закрепить в законе следующие «разрушительные и чуждые» ценности, такие как культ безнравственности, отрицание идеалов патриотизма, служения Отечеству, продолжения рода, созидательного труда, отрицание идеалов позитивного вклада России в мировую историю и культуру.

Ранее патриарх заявил, что Россию пытаются «стереть», так как она предлагает альтернативные взгляды на мир, Бога и человека.

Авторы
Теги
Татьяна Зыкина
патриарх Кирилл верность родине Родина любовь Стратегия нацбезопасности
Материалы по теме
Министр обороны ФРГ заявила, что стратегию Путина понять трудно
Политика
Путин поручил Собянину координацию регионов по вопросам безопасности
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter