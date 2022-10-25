Патриарх Кирилл призвал сделать любовь к родине основной ценностью России

Список основных ценностей в Стратегии нацбезопасности России стоит расширить и внести туда понятия «вера», «жертвенность» и «любовь к отечеству». «Достоинство», «права и свободы человека» заимствованы у Запада, сказал патриарх

Патриарх Кирилл (Фото: Михаил Гребенщиков / РБК)

В Стратегию нацбезопасности России необходимо включить такие понятия, как «вера», «любовь к отечеству» и «жертвенность», заявил патриарх Московский и всея Руси Кирилл в итоговом выступлении на заседании XXIV Всемирного русского народного собора (ВРНС), передает ТАСС.

«В Стратегии национальной безопасности предпринята попытка описать некую систему ценностей. Высшая ценность — это «жизнь». <...> А дальше у нас идут заимствования из западноевропейской философии: «достоинство», «права и свободы человека». Все это хорошо, никто сейчас не отрицает ни права, ни достоинство человека, но можно ли это сразу ставить после «жизни»?» — спросил патриарх.

По мнению патриарха, в понятиях из стратегии заключены «гуманистические идеи, возникшие в достаточно позднее время в контексте прежде всего западноевропейского развития». «А что, до этих гуманистических идей <...> не было никаких ценностей? А вера, а любовь к отечеству, а жертвенность, без которой вообще немыслима наша история? Она и наше благополучие построены в том числе на жертвах предыдущих поколений. На тех, кто погибал во время войны, защищая родину, на тех, кто трудился отчаянно в самых тяжелейших условиях, развивая экономику нашей страны, и ведь там тоже не обошлось без жертв. <...> Как же не сказать о любви к отечеству, о верности, о долге, о жертвенности?» — высказался патриарх.

По мнению главы РПЦ, эти «вечные ценности» «не обуславливаются политическим контекстом», а их перечень можно расширять и дальше.

Президент России Владимир Путин утвердил новую редакцию Стратегии национальной безопасности России в июле 2021 года. В ней в качестве основного приоритета указано сбережение народа России. Защита традиционных ценностей названа стратегическим приоритетом страны, а их укрепление отнесено к числу национальных интересов. Понятие «фундаментальные ценности» приводится там со ссылкой на российскую Конституцию. В Конституции высшей ценностью названы человек, его права и свободы (ст. 2).

В Стратегии нацбезопасности также сказано, что «традиционные российские духовно-нравственные и культурно-исторические ценности подвергаются активным нападкам со стороны США и их союзников, а также со стороны транснациональных корпораций, иностранных некоммерческих неправительственных, религиозных, экстремистских и террористических организаций». Традиционными ценностями, согласно стратегии (п. 91), считаются жизнь, достоинство, права и свободы человека, патриотизм, служение Отечеству, ответственность за его судьбу, крепкая семья, созидательный труд, приоритет духовного над материальным и другие.

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В декабре 2021 года Министерство культуры вынесло на общественное обсуждение проект президентского указа «Основы ‎государственной политики по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей». В нем предлагалось закрепить в законе следующие «разрушительные и чуждые» ценности, такие как культ безнравственности, отрицание идеалов патриотизма, служения Отечеству, продолжения рода, созидательного труда, отрицание идеалов позитивного вклада России в мировую историю и культуру.

Ранее патриарх заявил, что Россию пытаются «стереть», так как она предлагает альтернативные взгляды на мир, Бога и человека.