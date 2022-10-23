Патриарх заявил о попытках «стереть» Россию за альтернативные взгляды

Телеканал
Газета
Pro
Инвестиции
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Pro
Инвестиции
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 22 октября
EUR ЦБ: 59,84 (-0,6) Инвестиции, 21 окт, 16:15
Курс доллара на 22 октября
USD ЦБ: 61,2 (-0,31) Инвестиции, 21 окт, 16:15
Вучич сравнил с «идеальным штормом» размещением в Румынии дивизии США Политика, 17:08
Нурмагомедов оценил чемпионство Махачева фразой «думал, будет легче» Спорт, 17:06
Шойгу предупредил трех иностранных коллег о провокации с «грязной бомбой» Политика, 17:01
Кравцов призвал херсонских учителей перебраться в Крым или на Кубань Политика, 16:58
Патриарх заявил о попытках «стереть» Россию за альтернативные взгляды Политика, 16:44
Камила Валиева выиграла первый турнир после допинг-скандала Спорт, 16:44
В результате теракта в Херсоне погиб один человек Политика, 16:42
Как оставаться востребованным специалистом?
Осваивайте один полезный навык каждую неделю с Программой развития РБК Pro
Узнать подробнее
Почему штраф за отсутствие ОСАГО должен быть равен цене полиса Партнерский проект, 16:23
Белгородский губернатор попросит правительство о помощи из-за обстрела ТЦ Политика, 16:19
Шойгу предупредил Анкару о возможной провокации Киева с «грязной бомбой» Политика, 16:10
Гол Чалова пяткой не помог ЦСКА удержать победу в игре с «Оренбургом» Спорт, 16:08
Глава UFC отреагировал на драку Чимаева с братом Нурмагомедова Спорт, 15:37
«Судьи загубили карьеру». Как звезды UFC отреагировали на поражение Яна Спорт, 15:37
Больше не бездомный: как помочь тем, кто оказался на улице 15:36
Политика ,  
0 

Патриарх заявил о попытках «стереть» Россию за альтернативные взгляды

Патриарх Кирилл предостерег от попыток «стереть с лица земли» православную Русь
Россия предлагает альтернативный взгляд на мир, на Бога, на человека, поэтому она для многих «как бельмо в глазу», и они посчитали, что «настало время покончить с ней», заявил патриарх Кирилл
Патриарх Кирилл
Патриарх Кирилл (Фото: Алексей Майшев / РИА Новости)

Россия сегодня проходит через испытания, которые связаны с обращением в ее сторону «злых взглядов, злых помыслов, злой воли», а некоторые считают, что настало время и вовсе «покончить с ней». Об этом заявил патриарх Московский и всея Руси Кирилл в проповеди в Серафимо-Дивеевском монастыре Нижегородской области.

«Россия — это альтернативный взгляд на мир, на Бога, на человека. Он не укладывается в рамки той запрограммированной системы, которая исключает Бога из жизни людей, и потому Россия для многих как бельмо в глазу. То, что сегодня происходит, — это не просто очередная военная кампания. Создается впечатление, что многим захотелось стереть с лица земли Русь православную. Но да не будет так!» — сказал патриарх.

Он призвал молиться за президента России, за российских военных и всех, от кого зависит исход битвы, в которую страна, по его словам, вступила «не по своей воле».

Патриарх добавил, что в центре православной цивилизации стоит Господь, во имя которого православные трудятся, созидая духовные и материальные блага, а также через служение ближнему — тому, кто нуждается.

Если таким образом будет развиваться духовная жизнь русского народа, то Россия будет действительно непобедимой, подчеркнул глава Русской православной церкви (РПЦ).

«Сказанное полностью расходится с логикой развития современных так называемых цивилизованных стран, где человек всё делает в первую очередь для себя, ради личного обогащения, а уже потом, часто по остаточному принципу, решаются другие задачи, и в центре всего — человек, а не Бог», — подчеркнул он.

Читайте на РБК Pro
Фото: Arnd Wiegmann / Reuters Предвкушение джекпота: почему люди инвестируют в безумные затеи
Фото: Shutterstock Не только хиджабы: каковы экономические причины протестов в Иране
Какое будущее ждет систему быстрых платежей после отмены льгот
Минус $34 млрд: компаниям S&P предрекают худший квартал с начала пандемии
Фото: Dinuka Liyanawatte / Reuters Четыре убеждения, из-за которых люди чувствуют себя одинокими
«Психология влияния» Роберта Чалдини: как эта книга учит убеждать
Сколько больших судов нужно России для логистической «независимости»
Фото: Alessandro Garofalo / Reuters Четыре простых диеты, с помощью которых вы похудеете, даже не желая этого

После начала спецоперации на Украине патриарх призывал все стороны конфликта избегать жертв среди мирного населения, отметив, что сопереживает всем, «кого коснулась беда». Он утверждал, что русские и украинцы являются одним народом, разделить который стремятся внешние силы.

Глава РПЦ призывал молиться за российские войска и о здравии президента Владимира Путина.

Патриарх Кирилл также призывал восстановить братские отношения с Украиной — как «двух частей единой Руси». По его мнению, духовная мобилизация поможет полному примирению жителей двух стран.

Авторы
Теги
Виктория Тютина Виктория Тютина
патриарх Кирилл Русь православие
Материалы по теме
Патриарх Кирилл призвал к духовной мобилизации и братству с Украиной
Политика
Патриарх Кирилл после перенесенного COVID-19 вернулся к работе
Общество
Патриарх Кирилл призвал не считать украинцев врагами
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter