Патриарх заявил о попытках «стереть» Россию за альтернативные взгляды

Россия предлагает альтернативный взгляд на мир, на Бога, на человека, поэтому она для многих «как бельмо в глазу», и они посчитали, что «настало время покончить с ней», заявил патриарх Кирилл

Патриарх Кирилл (Фото: Алексей Майшев / РИА Новости)

Россия сегодня проходит через испытания, которые связаны с обращением в ее сторону «злых взглядов, злых помыслов, злой воли», а некоторые считают, что настало время и вовсе «покончить с ней». Об этом заявил патриарх Московский и всея Руси Кирилл в проповеди в Серафимо-Дивеевском монастыре Нижегородской области.

«Россия — это альтернативный взгляд на мир, на Бога, на человека. Он не укладывается в рамки той запрограммированной системы, которая исключает Бога из жизни людей, и потому Россия для многих как бельмо в глазу. То, что сегодня происходит, — это не просто очередная военная кампания. Создается впечатление, что многим захотелось стереть с лица земли Русь православную. Но да не будет так!» — сказал патриарх.

Он призвал молиться за президента России, за российских военных и всех, от кого зависит исход битвы, в которую страна, по его словам, вступила «не по своей воле».

Патриарх добавил, что в центре православной цивилизации стоит Господь, во имя которого православные трудятся, созидая духовные и материальные блага, а также через служение ближнему — тому, кто нуждается.

Если таким образом будет развиваться духовная жизнь русского народа, то Россия будет действительно непобедимой, подчеркнул глава Русской православной церкви (РПЦ).

«Сказанное полностью расходится с логикой развития современных так называемых цивилизованных стран, где человек всё делает в первую очередь для себя, ради личного обогащения, а уже потом, часто по остаточному принципу, решаются другие задачи, и в центре всего — человек, а не Бог», — подчеркнул он.

После начала спецоперации на Украине патриарх призывал все стороны конфликта избегать жертв среди мирного населения, отметив, что сопереживает всем, «кого коснулась беда». Он утверждал, что русские и украинцы являются одним народом, разделить который стремятся внешние силы.

Глава РПЦ призывал молиться за российские войска и о здравии президента Владимира Путина.

Патриарх Кирилл также призывал восстановить братские отношения с Украиной — как «двух частей единой Руси». По его мнению, духовная мобилизация поможет полному примирению жителей двух стран.