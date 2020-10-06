Трамп в новом видеообращении попросил американцев не бояться коронавируса

Президент США признал, что риск и опасность есть, но при этом посоветовал не бояться выходить на улицу. Трамп также сообщил о скором появлении вакцины от COVID-19. Несколько часов назад он вернулся в Белый дом из больницы

Дональд Трамп (Фото: Alex Brandon / AP)

Заболевший коронавирусной инфекцией президент США Дональд Трамп после выписки из больницы и прибытия в Белый дом записал для американцев новое видеообращение. Запись опубликована в его Twitter.

Глава государства призвал американцев не бояться коронавируса. «Не позволяйте ему доминировать в вашей жизни, выходите на улицу, будьте осторожны», — заявил он.

«Мы победим его [коронавирус]. У нас лучшее медицинское оборудование, лучшие лекарства, все это было разработано недавно», — сказал Трамп. Президент также пообещал, что вакцина от COVID-19 появится «очень скоро».