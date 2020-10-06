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Трамп в новом видеообращении попросил американцев не бояться коронавируса

Президент США признал, что риск и опасность есть, но при этом посоветовал не бояться выходить на улицу. Трамп также сообщил о скором появлении вакцины от COVID-19. Несколько часов назад он вернулся в Белый дом из больницы
Дональд Трамп
Дональд Трамп (Фото: Alex Brandon / AP)

Заболевший коронавирусной инфекцией президент США Дональд Трамп после выписки из больницы и прибытия в Белый дом записал для американцев новое видеообращение. Запись опубликована в его Twitter.

Глава государства призвал американцев не бояться коронавируса. «Не позволяйте ему доминировать в вашей жизни, выходите на улицу, будьте осторожны», — заявил он.

«Мы победим его [коронавирус]. У нас лучшее медицинское оборудование, лучшие лекарства, все это было разработано недавно», — сказал Трамп. Президент также пообещал, что вакцина от COVID-19 появится «очень скоро».

Болеющего коронавирусом Трампа выписали из госпиталя
Общество
Дональд Трамп (слева)

В обращении президент США также рассказал о своем самочувствии. По его словам, он мог покинуть госпиталь два дня назад: еще тогда он чувствовал себя лучше, чем за долгое время. «Я знаю, что есть риск, есть опасность, но это нормально. Мне лучше. Может быть, у меня иммунитет», — также сообщил он.

Несколько часов назад американского президента выписали из Национального военного медицинского центра Уолтера Рида, где он проходил лечение от COVID-19. В Белый дом его доставил вертолет. Выписку Трампа одобрил лечащий врач президента Шон Конли, отметив, что его клинические показатели позволяют тому вернуться домой.

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О заболевании Трампа и его жены Мелании стало известно 2 октября. Это произошло после того, как инфекцию подтвердили у советницы президента Хоуп Хикс.Президенту сделали инъекцию из коктейля антител производства фирмы Regeneron, а затем он отправился в военный госпиталь. Там Трампа лечили экспериментальным лекарством от коронавируса ремдесивир и стероидным препаратом дексаметазон.

В Белом доме рассказывали, что в день госпитализации состояние Трампа резко ухудшилось. Позднее он опубликовал в Twitter видеозапись, на которой заявил, что чувствует себя лучше и вскоре вернется к работе.

Кроме президента и его супруги, инфекцию также выявили у личного помощника Трампа Ника Луна, главы предвыборного штаба Уильяма Степина и официального представителя Белого дома Кейли Макэнани.

Автор
Наталия Анисимова
Дональд Трамп коронавирус
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