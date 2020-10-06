Трамп в новом видеообращении попросил американцев не бояться коронавируса

В обращении президент США также рассказал о своем самочувствии. По его словам, он мог покинуть госпиталь два дня назад: еще тогда он чувствовал себя лучше, чем за долгое время. «Я знаю, что есть риск, есть опасность, но это нормально. Мне лучше. Может быть, у меня иммунитет», — также сообщил он.
Несколько часов назад американского президента выписали из Национального военного медицинского центра Уолтера Рида, где он проходил лечение от COVID-19. В Белый дом его доставил вертолет. Выписку Трампа одобрил лечащий врач президента Шон Конли, отметив, что его клинические показатели позволяют тому вернуться домой.
О заболевании Трампа и его жены Мелании стало известно 2 октября. Это произошло после того, как инфекцию подтвердили у советницы президента Хоуп Хикс.Президенту сделали инъекцию из коктейля антител производства фирмы Regeneron, а затем он отправился в военный госпиталь. Там Трампа лечили экспериментальным лекарством от коронавируса ремдесивир и стероидным препаратом дексаметазон.
В Белом доме рассказывали, что в день госпитализации состояние Трампа резко ухудшилось. Позднее он опубликовал в Twitter видеозапись, на которой заявил, что чувствует себя лучше и вскоре вернется к работе.
Кроме президента и его супруги, инфекцию также выявили у личного помощника Трампа Ника Луна, главы предвыборного штаба Уильяма Степина и официального представителя Белого дома Кейли Макэнани.