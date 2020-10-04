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Пандемия коронавируса ,  
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В Белом доме подтвердили ухудшение состояния Трампа в пятницу

После подтверждения заболевания у Трампа резко упал уровень кислорода в крови и поднялась температура. До этого СМИ сообщали, что в Белом доме были встревожены жизненными показателями президента в первые часы после заражения
Фото:Drew Angerer / Getty Images
Фото: Drew Angerer / Getty Images

Состояние заболевшего коронавирусной инфекцией президента СЩА Дональда Трампа вызывало опасение утром в пятницу, 2 октября. Об этом заявил глава администрации Белого дома Марк Медоуз, передает Fox News.

По его словам, после того, как главе государства поставили положительный диагноз COVID-19, его состояние резко ухудшилось. «У него поднялась температура, и уровень кислорода в крови сильно упал. Мы были очень обеспокоены», — сказал Медоуз.

Ранее 3 октября американские СМИ со ссылкой на знакомые с ситуацией источники писали, что в течение первых после заражения суток жизненные показатели Трампа были «очень тревожными».

Врач заявил об «осторожном оптимизме» медиков по состоянию Трампа
Политика
Фото:Carlos Barria / Reuters

Медоуз добавил, что сейчас состояние президента значительно улучшилось, уровень сатурации нормализовался, а температура спала. До этого об улучшении показателей здоровья Трампа заявлял его лечащий врач Шон Конли. По словам медика, насыщение крови кислородом у высокопоставленного пациента составляет 96-98%. Конли отметил, что всю первую половину субботы глава государства работал и не испытывал проблем с передвижением.

Дональд Трамп и его жена Мелания получили положительные тесты на коронавирус 2 октября. До этого COVID-19 обнаружили у советницы президента Хоуп Хикс, из-за чего глава государства с семьей изолировался в Белом доме. После подтверждения болезни Трампа госпитализировали в военно-медицинский центр имени Уолтера Рида.

Трамп заявил на видео об улучшении здоровья и скором возвращении к работе
Политика
Фото:Alex Brandon / AP

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Из-за болезни Трампу пришлось приостановить свою предвыборную кампанию — все мероприятия с его участием либо отменены, либо перенесены в онлайн-формат.

Конли рассказывал, что президенту назначили экспериментальное лекарство от коронавируса ремдесивир, а также сделали инъекцию коктейля из антител. Врач сообщил, что медики из центра Уолтера Рида оценивают состояние Трампа как с осторожным оптимизмом. Сам Трамп записал из больницы видеопослание, в котором заявил об улучшении своего самочувствия и ожидании скорого возвращения к предвыборной гонке.

Автор
Михаил Котляр
Дональд Трамп коронавирус Белый дом
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Врач заявил об «осторожном оптимизме» медиков по состоянию Трампа
Политика
Трамп заявил на видео об улучшении здоровья и скором возвращении к работе
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СМИ сообщили о «тревожных показателях» в состоянии здоровья Трампа
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