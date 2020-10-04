Пандемия коронавируса , 04 окт, 02:26
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Трамп заявил на видео об улучшении здоровья и скором возвращении к работе
Президент США Дональд Трамп опубликовал в Twitter видеозапись, на которой заявил, что чувствует себя лучше и в скором времени вернется к работе и своей предвыборной кампании.
Запись, по всей видимости, сделана в одном из помещений госпиталя, в котором находится глава государства на лечении после заражения коронавирусом. На ней Трамп сидит за столом на фоне американских флагов в костюме без галстука.
«Когда я прибыл сюда, то чувствовал себя не очень хорошо. Но сейчас мне лучше. Жду не дождусь, когда можно будет вернуться к предвыборной кампании и довести ее до конца», — заявил американский президент.
Трамп отметил также, что уверен в том, что лечение будет успешно, и ближайшие несколько дней покажут динамику выздоровления.