Трамп заявил на видео об улучшении здоровья и скором возвращении к работе

Президент США Дональд Трамп опубликовал в Twitter видеозапись, на которой заявил, что чувствует себя лучше и в скором времени вернется к работе и своей предвыборной кампании.

Запись, по всей видимости, сделана в одном из помещений госпиталя, в котором находится глава государства на лечении после заражения коронавирусом. На ней Трамп сидит за столом на фоне американских флагов в костюме без галстука.

«Когда я прибыл сюда, то чувствовал себя не очень хорошо. Но сейчас мне лучше. Жду не дождусь, когда можно будет вернуться к предвыборной кампании и довести ее до конца», — заявил американский президент.

Трамп отметил также, что уверен в том, что лечение будет успешно, и ближайшие несколько дней покажут динамику выздоровления.