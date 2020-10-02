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Трамп заразился коронавирусом

COVID-19 также подтвердили у первой леди США Мелании Трамп. Ранее коронавирусную инфекцию выявили у советницы президента
Дональд Трамп
Дональд Трамп (Фото: Drew Angerer / Getty Images)

У президента США Дональда Трампа и его жены Мелании обнаружили коронавирусную инфекцию. Об этом глава государства написал в своем Twitter.

«Мы немедленно уходим на карантин и начинаем процесс выздоровления. Мы пройдем через это вместе», — сообщил президент.

За несколько часов до этого Трамп сообщил, что переходит вместе с женой в режим самоизоляции, поскольку у его советницы Хоуп Хикс выявили коронавирусную инфекцию COVID-19.

«У Хоуп Хикс, которая так много работала без малейших перерывов, тест на коронавирус только что дал положительный результат. Ужасно!» — написал тогда президент. Он сообщил, что вместе с женой сдал тест на COVID-19. Пока результаты не будут готовы, глава государства и первая леди США будут находиться на самоизоляции.

О заболевании Хикс COVID-19 ранее со ссылкой на источники сообщил Bloomberg. По данным агентства, она сопровождала Трампа во вторник во время поездки на дебаты в Кливленд, а в среду — на митинг в штате Миннесота.

Трамп самоизолировался после обнаружения COVID-19 у его советницы
Общество
Фото:Carolyn Kaster / AP

Лечащий врач президента Шон Конли сообщил, что Трамп и его жена чувствуют себя хорошо, а также выразил надежду, что 74-летний глава государства продолжит выполнять свои обязанности в период выздоровления, сообщает AP. Белый дом сообщил, что президент отменил все очные мероприятия.

Случаи заражения COVID-19 фиксировали в Белом доме уже несколько раз. Так, в мае коронавирус выявили у бывшей тогда пресс-секретарем вице-президента США Майкла Пенса Кэти Миллер, а в конце июля заразился помощник президента США по нацбезопасности Роберт О'Брайен. Оба уже выздоровели и вернулись к работе.

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Трамп заболел в самый разгар предвыборной гонки, голосование на выборах президента состоится 3 ноября. В ночь на среду, 30 сентября, в Кливленде (штат Огайо) состоялись первые дебаты с Джо Байденом.

Американские эксперты и журналисты сочли качество дебатов неприемлемым. «Это были худшие дебаты в истории США и очередное свидетельство того, что Трамп не уважает правил и не проявляет учтивости или уважения к демократическим нормам», — написал в Twitter профессор Стэнфордского университета Лэрри Даймонд.

Политический аналитик и бывший пресс-секретарь Белого дома при президенте Джордже Буше-младшем Ари Флейшер назвал эти дебаты «сумбуром». «Президент слишком часто перебивал, Байден делал ответные выпады, и в итоге успешное выступление не показал ни один кандидат», — считает он.

Автор
Владислав Гордеев
коронавирус президент Дональд Трамп
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