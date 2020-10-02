Трамп заразился коронавирусом

COVID-19 также подтвердили у первой леди США Мелании Трамп. Ранее коронавирусную инфекцию выявили у советницы президента

Дональд Трамп (Фото: Drew Angerer / Getty Images)

У президента США Дональда Трампа и его жены Мелании обнаружили коронавирусную инфекцию. Об этом глава государства написал в своем Twitter.

«Мы немедленно уходим на карантин и начинаем процесс выздоровления. Мы пройдем через это вместе», — сообщил президент.

За несколько часов до этого Трамп сообщил, что переходит вместе с женой в режим самоизоляции, поскольку у его советницы Хоуп Хикс выявили коронавирусную инфекцию COVID-19.



«У Хоуп Хикс, которая так много работала без малейших перерывов, тест на коронавирус только что дал положительный результат. Ужасно!» — написал тогда президент. Он сообщил, что вместе с женой сдал тест на COVID-19. Пока результаты не будут готовы, глава государства и первая леди США будут находиться на самоизоляции.



О заболевании Хикс COVID-19 ранее со ссылкой на источники сообщил Bloomberg. По данным агентства, она сопровождала Трампа во вторник во время поездки на дебаты в Кливленд, а в среду — на митинг в штате Миннесота.