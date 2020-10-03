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Врач Трампа рассказал о начале лечения президента ремдесивиром

По словам доктора Шона Конли, ему не требуется дополнительная подача кислорода и дела у пациента идут «очень хорошо». Ранее заболевший COVID-19 Трамп направился в госпиталь, где проведет несколько дней
Дональд Трамп
Дональд Трамп (Фото: Alex Brandon / AP)

Президент США Дональд Трамп, заразившийся коронавирусом, начал принимать препарат ремдесивир, сообщил его лечащий врач Шон Конли.

По его словам, главе государства не требуется подача дополнительного кислорода.

Сейчас Трамп находится в Национальном военном медицинском центре Уолтера Рида. По словам Конли, рекомендация президенту направиться в медучреждение была сформирована совместно со специалистами госпиталя и Университета Джонса Хопкинса.

Заболевшему COVID-19 Трампу сделали инъекцию коктейля из антител
Политика
Дональд Трамп

Врач отметил, что у президента «все очень хорошо».

Сам Трамп после прибытия в госпиталь опубликовал сообщение в Twitter, где также сообщил, что дела идут хорошо и поблагодарил всех.

О том, что лидер США болен COVID-19 стало известно в пятницу, 2 октября. Также заразилась его жена Мелания. СМИ сообщали, что у главы государства кашель и лихорадка.

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Президенту разово ввели коктейль из антител производства фирмы Regeneron. Кроме того он принял фамотидин, цинк, витамин D, мелатонин и аспирин.

После этого Трамп отправился в госпиталь, где он проведет несколько дней. Президент собирается работать оттуда удаленно.

США скупили почти все запасы способного вылечить COVID-19 препарата
Бизнес
Штаб-квартира Gilead Sciences в Калифорнии

США одобрили применение «Ремдесивира» для лечения COVID-19 еще в мае. Главный инфекционист страны Энтони Фаучи заявлял, что препарат оказывает «отчетливый существенный положительный эффект» и ускоряет выздоровление.

Положительно оценивали действие «Ремдесивира» и во Всемирной организации здравоохранения: главный научный организации здравоохранения Сумия Сваминатан отмечала, что те, кто его принимали, поправлялись быстрее.

В конце июля Трамп сообщил, что США скупили 90% мирового запаса лекарства и назвал его действие «великолепным».

Российский Минздрав включил ремдесивир в список препаратов, которые можно использовать для лечения коронавируса.

Распространение коронавируса Covid-19 в мире
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Источник: JHU
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Автор
Мария Лисицына
Дональд Трамп коронавирус
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