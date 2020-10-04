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Врач сообщил об улучшении состояния Трампа

Президента США могут выписать из больницы уже в понедельник, 5 октября. Медики полагают, что после выписки Трамп вернется в Белый дом
Дональд Трамп
Дональд Трамп (Фото: Drew Angerer / Getty Images)

Заболевшего коронавирусной инфекцией президента США Дональда Трампа могут выписать из больницы в понедельник, 5 октября. Об этом журналистам сообщил его врач Брайан Гарибальди, передает Bloomberg.

Другой врач, Шон Конли, отметил, что состояние Трампа продолжает улучшаться. Конли отметил, что, «как и в случае с любым заболеванием», президенту иногда становится лучше, а иногда — хуже.

Трамп заявил на видео об улучшении здоровья и скором возвращении к работе
Политика
Фото:Alex Brandon / AP

С того момента, как Трампу поставили диагноз, у него сильно снизился уровень насыщения крови кислородом, рассказал Конли. В пятницу, 2 октября, врачи дали ему дополнительный кислород.

Конли сообщил, что врачи назначили президенту США дексаметазон — ранее британские ученые пришли к выводу, что этот стероидный препарат помогает пациентам с тяжелой формой COVID-19. Помимо этого, Трампа начали лечить экспериментальным лекарством от коронавируса ремдесивир и сделали инъекцию коктейля из антител.

Трамп сообщил, что сдал вместе с женой Меланией положительный тест на COVID-19, 2 октября. Это произошло после того, как инфекцию обнаружили у его помощницы Хоуп Хикс, которая сопровождала лидера во время поездки на дебаты в Кливленд и на митинг в штате Миннесота. В этот день его состояние резко ухудшилось, поднялась температура, рассказывали в Белом доме. В субботу, 3 октября, глава государства опубликовал в Twitter видеозапись, на которой заявил, что чувствует себя лучше и вскоре вернется к работе.

Врач заявил об «осторожном оптимизме» медиков по состоянию Трампа
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Фото:Carlos Barria / Reuters

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Конли после этого рассказал, что Трамп принял вторую дозу ремдесивира и врачи констатировали высокое насыщение крови кислородом — на уровне 96–98%. По его словам, медики оценивают состояние американского президента «с осторожным оптимизмом».

Президент США проходит лечение в Национальном военном медицинском центре Уолтера Рида. Штаб Трампа объявил, что все предвыборные мероприятия с его участием откладываются либо переносятся в онлайн-формат. У основного соперника Трампа на предстоящих выборах, кандидата от Демократической партии Джо Байдена инфекцию не обнаружили.

Автор
Наталия Анисимова
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