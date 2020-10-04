Bloomberg сообщил о заражении личного помощника Трампа COVID-19

Личный помощник президента США Дональда Трампа Ник Луна заразился коронавирусом. Об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

Как пишет агентство, Луна входит в число наиболее приближенных к Трампу людей. Он руководит работой Овального кабинета в Белом доме и помогает президенту соблюдать рабочий график.

Помощник присутствовал 29 сентября в Кливленде в штате Огайо, где проходили первые теледебаты Трампа с кандидатом от Демократической партии Джозефом Байденом. Луна участвовал и на встрече президента со сторонниками в Бедминстере в штате Нью-Джерси 1 октября.

Кроме того, по информации Bloomberg, помощник был и на борту Air Force One во время поездки в Миннесоту, когда советница Трампа Хоуп Хикс, которая заболела COVID-19, впервые начала испытывать симптомы коронавируса.

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