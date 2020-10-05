Врачи одобрили выписку Трампа из больницы

По словам врача Шона Конли, состояние здоровья президента США позволяет врачам безбоязненно выписать его из госпиталя. Сам Трамп заявил, что чувствует себя лучше, чем 20 лет назад, и призвал не бояться коронавируса

Лечащий врач Дональда Трампа Шон Конли (Фото: Evan Vucci / AP)

Лечащий врач заболевшего коронавирусной инфекцией президента США Дональда Трампа Шон Конли заявил журналистам, что не возражает против выписки американского лидера из больницы. Об этом сообщает Reuters.

По словам Конли, Трамп «еще не находится вне опасности». Тем не менее, команда медиков согласилась с тем, что клинические показатели Трампа позволяют ему вернуться домой, где президенту «будет оказано медицинское обслуживание мирового уровня».

Конли добавил, что за последние 24 часа состояние президента улучшилось, «отвечает всем стандартным критериям выписки из больницы или даже превышает их».

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В своем Twitter Трамп написал, что покинет Национальный военный медицинский центр Уолтера Рида, где проходил лечение, вечером 5 октября. «Чувствую себя хорошо! Не бойтесь коронавируса. Не давайте ему господствовать над вашими жизнями», — призвал он.