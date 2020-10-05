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Пандемия коронавируса ,  
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Врачи одобрили выписку Трампа из больницы

По словам врача Шона Конли, состояние здоровья президента США позволяет врачам безбоязненно выписать его из госпиталя. Сам Трамп заявил, что чувствует себя лучше, чем 20 лет назад, и призвал не бояться коронавируса
Лечащий врач Дональда Трампа Шон Конли
Лечащий врач Дональда Трампа Шон Конли (Фото: Evan Vucci / AP)

Лечащий врач заболевшего коронавирусной инфекцией президента США Дональда Трампа Шон Конли заявил журналистам, что не возражает против выписки американского лидера из больницы. Об этом сообщает Reuters.

По словам Конли, Трамп «еще не находится вне опасности». Тем не менее, команда медиков согласилась с тем, что клинические показатели Трампа позволяют ему вернуться домой, где президенту «будет оказано медицинское обслуживание мирового уровня».

Конли добавил, что за последние 24 часа состояние президента улучшилось, «отвечает всем стандартным критериям выписки из больницы или даже превышает их».

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В своем Twitter Трамп написал, что покинет Национальный военный медицинский центр Уолтера Рида, где проходил лечение, вечером 5 октября. «Чувствую себя хорошо! Не бойтесь коронавируса. Не давайте ему господствовать над вашими жизнями», — призвал он.

По словам президента, после лечения он чувствует себя лучше, чем 20 лет назад.

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О том, что Трамп и его жена Мелания заболели коронавирусной инфекцией стало известно 2 октября. До этого инфекцию выявили у его советницы Хоуп Хикс, после чего американский президент ушел на самоизоляцию. В связи с госпитализацией Трампа его предвыборная кампания была приостановлена, а запланированные мероприятия с его участием отменили либо перенесли в виртуальный формат.

В день госпитализации состояние Трампа резко ухудшилось, у него поднялась температура, рассказывали в Белом доме. В субботу, 3 октября, глава государства опубликовал в Twitter видеозапись, на которой заявил, что чувствует себя лучше и вскоре вернется к работе. На следующий день стало известно, что президент США ненадолго покинул больницу, чтобы встретиться со своими сторонниками.

Автор
Наталия Анисимова
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