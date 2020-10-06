Болеющего коронавирусом Трампа выписали из госпиталя

Президента США Дональда Трампа, который заболел коронавирусом, выписали из военного госпиталя, где он проходил лечение, сообщает Bloomberg.

О том, что Трамп и его жена Мелания заболели коронавирусной инфекцией стало известно 2 октября. До этого инфекцию выявили у его советницы Хоуп Хикс.

Президенту сделали инъекцию из коктейля антител производства фирмы Regeneron, позже он отправился в Национальный военный медицинский центр Уолтера Рида. Он планировал провести там несколько дней и работать удаленно.

Кроме президента и его жены, в последние дни COVID-19 подтвердили также у его личного помощника Ника Луна, главы предвыборного штаба Уильяма Степина и официального представителя Белого дома Кейли Макэнани.