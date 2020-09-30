Первые дебаты Трампа и Байдена. Фоторепортаж

Кандидаты обвиняли друг друга в неспособности справиться с пандемией коронавируса. Байден заявил о 200 тыс. погибших в результате политики Трампа (президент настаивает, что жесткие карантинные меры погубят экономику). Трамп парировал тем, что при Байдене «умерли бы миллионы людей».

На фото: Дональд Трамп (на сцене слева) и Джо Байден