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Выборы в США ,  
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Первые дебаты Трампа и Байдена. Фоторепортаж

Действующий президент США Дональд Трамп и его соперник на предстоящих выборах Джо Байден провели первые дебаты. Политики обменивались обвинениями и переходили на личности. Главными темами стали борьба с COVID-19, экономические и политические итоги президентства Трампа и расовые протесты. Как прошли дебаты — в фоторепортаже РБК
Фото:Morry Gash / AP / Bloomberg
Фото: Morry Gash / AP / Bloomberg

Кандидат от республиканцев, действующий президент Дональд Трамп с женой Меланией (на заднем плане) и кандидат от демократов, бывший вице-президент (при Бараке Обаме) Джо Байден с женой Джилл.

Дебаты прошли в университетской клинике Кливленда (штат Огайо)

Фото:Matthew Hatcher / Bloomberg
Фото: Matthew Hatcher / Bloomberg

Кандидаты обвиняли друг друга в неспособности справиться с пандемией коронавируса. Байден заявил о 200 тыс. погибших в результате политики Трампа (президент настаивает, что жесткие карантинные меры погубят экономику). Трамп парировал тем, что при Байдене «умерли бы миллионы людей».

На фото: Дональд Трамп (на сцене слева) и Джо Байден

Фото:Brian Snyder / Reuters
Фото: Brian Snyder / Reuters
Во время дебатов была затронута тема выплаты налогов Дональдом Трампом. Незадолго до этого издание The New York Times сообщило, что он не платил подоходный налог в течение последних десяти лет. Трамп заявил, что не уклонялся от этих обязанностей и в последние годы платил миллионы долларов
Фото:Brian Snyder / Reuters
Фото: Brian Snyder / Reuters
В ходе дебатов оппоненты постоянно перебивали друг друга и переходили на личности. Байден назвал Трампа «щенком Путина», Трамп говорил, что в его сопернике «нет ничего умного»
Фото:Getty Images
Фото: Getty Images

В зале присутствовали дети президента, Эрик и Иванка Трамп (она же старший советник президента)

Фото:Mike Blake / Reuters
Фото: Mike Blake / Reuters

Перед началом дебатов потенциальную аудиторию трансляции оценили в 100 млн человек — больше, чем на дебатах Трампа и Хиллари Клинтон в 2016 году (трансляция тогда собрала 84 млн зрителей — рекорд за всю историю теледебатов кандидатов в президенты США)

На фото: просмотр дебатов в Калифорнии

Фото:Julio Cortez / AP
Фото: Julio Cortez / AP

Байден назвал Трампа «худшим президентом в истории США»

Фото:Olivier Douliery / Bloomberg
Фото: Olivier Douliery / Bloomberg
мультимедиа Дональд Трамп Джо Байден президентские выборы в США
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