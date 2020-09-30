Первые дебаты Трампа и Байдена. Фоторепортаж
Действующий президент США Дональд Трамп и его соперник на предстоящих выборах Джо Байден провели первые дебаты. Политики обменивались обвинениями и переходили на личности. Главными темами стали борьба с COVID-19, экономические и политические итоги президентства Трампа и расовые протесты. Как прошли дебаты — в фоторепортаже РБК
Кандидат от республиканцев, действующий президент Дональд Трамп с женой Меланией (на заднем плане) и кандидат от демократов, бывший вице-президент (при Бараке Обаме) Джо Байден с женой Джилл.
Дебаты прошли в университетской клинике Кливленда (штат Огайо)
Кандидаты обвиняли друг друга в неспособности справиться с пандемией коронавируса. Байден заявил о 200 тыс. погибших в результате политики Трампа (президент настаивает, что жесткие карантинные меры погубят экономику). Трамп парировал тем, что при Байдене «умерли бы миллионы людей».
На фото: Дональд Трамп (на сцене слева) и Джо Байден
В зале присутствовали дети президента, Эрик и Иванка Трамп (она же старший советник президента)
Байден назвал Трампа «худшим президентом в истории США»