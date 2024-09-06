В России стартовали региональные выборы. Что важно знать

На начавшемся в пятницу голосовании граждане изберут глав 21 региона, включая губернатора Санкт-Петербурга, депутатов Мосгордумы, и могут отправить в Госдуму трех бывших министров. Где и как пройдут выборы — в материале РБК

Где выбирают глав регионов

Прямые выборы губернаторов в России в этом году пройдут в 21 регионе: в 13 субъектах они будут очередными, то есть у действующего губернатора истекает срок полномочий, в восьми — досрочными.

Досрочные прямые выборы пройдут в Хабаровском крае, Калининградской, Тульской, Кемеровской, Курской, Самарской, Вологодской областях, Республике Алтай. В семи регионах перестановки в руководстве произошли в мае—июне, когда действующие губернаторы были отправлены в отставку или перешли на посты в правительстве или администрации президента, а на их место были назначены врио (все они баллотируются на выборах).

Так, в Республике Алтай врио губернатора — Андрей Турчак, возглавивший регион в июне по предложению президента Владимира Путина. На тот момент Турчак был сенатором от Псковской области, занимал должность первого вице-спикера Совета Федерации и был секретарем генсовета «Единой России». Сменил он на посту главы Алтая Олега Хорохордина, возглавлявшего регион с 2019 года.

В Калининградской области губернатор сменился, после того как занимавший эту должность Антон Алиханов в мае перешел на должность министра промышленности и торговли. Область вместо него возглавил замминистра промышленности и торговли Алексей Беспрозванных.

Курский губернатор Роман Старовойт был назначен министром транспорта, а регион было поручено возглавить его первому заместителю Алексею Смирнову. Губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев перешел на должность министра спорта, а врио был назначен глава управления Генпрокуратуры по Дальневосточному федеральному округу Дмитрий Демешин.

В Вологодской области смена главы региона произошла в октябре 2023 года, когда губернатор Олег Кувшинников, чей третий срок заканчивался в сентябре 2024 года, досрочно подал в отставку. На его место был назначен бывший сотрудник президентской администрации Георгий Филимонов.

Все главы этих регионов, в том числе врио, выдвигаются от «Единой России», исключение составляет губернатор Забайкальского края Александр Осипов, который решил идти самовыдвиженцем. Заместитель секретаря генсовета «Единой России» Сергей Перминов в начале августа на круглом столе Фонда развития гражданского общества (ФорГО) говорил, что это решение Осипов принял самостоятельно, а партия тем не менее поддерживает его.

В Санкт-Петербурге проходят выборы губернатора — у занимающего эту должность с 2019 года Александра Беглова истекают полномочия. Беглов идет на выборы от «Единой России». Также в избирательном бюллетене — Павел Брагин от «Зеленых», Максим Яковлев от ЛДПР и Сергей Малинкович от «Коммунистов России». Трем кандидатам было отказано в регистрации, еще 15 утратили статус выдвинутого кандидата, то есть не дошли до этапа регистрации в избиркоме.

В процессе регистрации кандидаты на пост высшего должностного лица региона подают сведения о своих доходах за год, предшествовавший выдвижению (такие же сведения они предоставляют о супругах и несовершеннолетних детях). К 2 сентября декларации кандидатов были опубликованы на сайтах 17 регионов из 21, в остальных, например в Санкт-Петербурге, сведения будут размещены на информационных стендах на участке. По данным деклараций, больше всех из зарегистрированных кандидатов в 2023 году заработал кандидат на пост главы Башкирии 44-летний предприниматель Ильшат Тимерьянов. Он задекларировал 47 млн руб. За ним идет действующий губернатор Липецкой области Игорь Артамонов с доходом 45,9 млн. Замыкает тройку сахалинский губернатор Валерий Лимаренко, который за 2023 год заработал 40,7 млн руб.

Еще в двух субъектах — Ханты-Мансийском автономном округе и Ингушетии — глав регионов 8 сентября изберут депутаты местных парламентов из числа представленных президентом кандидатур. ХМАО сейчас возглавляет Руслан Кухарук. В конце мая руководившая регионом 14 лет Наталья Комарова ушла в отставку. Кухарук, который на тот момент был мэром Тюмени, вошел в тройку кандидатур на пост главы ХМАО, предложенных президентом. На рассмотрение парламента Ингушетии Путин внес три кандидатуры, в том числе действующего главы региона Махмуд-Али Калиматова.

В ближайшее время (до 23 октября) должны пройти выборы глав Кабардино-Балкарии и Крыма, также выбираемых местными депутатами, но даты голосования еще не назначены. 3 сентября Путин внес на рассмотрение кандидатуры на должность главы Кабардино-Балкарии, в их числе действующего главу Казбека Кокова. В Крыму «Единая Россия» уже заявила о поддержке кандидатуры действующего главы региона Сергея Аксенова.

Довыборы в Госдуму

В трех одномандатных округах трех регионов пройдут дополнительные выборы депутатов Госдумы, в которых примут участие три бывших министра. В Хакасском округе № 35 в Хакасии мандат освободился, после того как в сентябре 2023 года единоросс Сергей Сокол досрочно сложил полномочия. Он должен был участвовать в выборах главы республики от «Единой России» в единый день голосования 2023 года, но 2 сентября снял свою кандидатуру из-за проблем со здоровьем. Спустя несколько дней Сокол отказался и от мандата депутата, позднее он возглавил парламент региона.

Сейчас бороться за депутатское кресло по округу № 35 будут шесть человек, в том числе экс-министр энергетики Николай Шульгинов, который покинул правительство в ходе переформирования кабмина в мае (идет как самовыдвиженец).

В Унечском одномандатном округе № 38 в Брянской области оказался вакантен мандат, после того как в мае депутат Николай Алексеенко решил досрочно сложить полномочия. По этому округу выдвинулись пять человек, в том числе бывший министр спорта Олег Матыцин (идет от «Единой России»).

В Южном округе № 152 Ростовской области возникла аналогичная ситуация — депутат Виталий Кушнарев также в мае досрочно сложил полномочия. Участвовать в выборах там будут шесть человек, включая бывшего вице-премьера Викторию Абрамченко (от «Единой России»).

Выборы в Москве

Москвичи на этих выборах изберут новый (восьмой) созыв Московской городской думы, а также муниципальных депутатов Троицкого и Новомосковского административного округа и района Куркино.

В нынешнем составе Мосгордумы 20 из 45 депутатов входят во фракцию «Единой России» и еще пять — в провластное объединение «Моя Москва», восемь — во фракцию КПРФ, четыре — представляют «Яблоко», три — «Справедливую Россию — За правду». Еще три депутата вне фракций.

В предыдущих выборах в 2019 году участвовали кандидаты от девяти партий — КПРФ, ЛДПР, «Справедливой России», а также от «Коммунистов России», «Яблока», Партии роста, «Родины», «Гражданской силы» и «Зеленых». Официально кандидатов от «Единой России» на выборах в том году не было — сторонники партии шли как самовыдвиженцы.

В этом году кандидаты от «Единой России» представлены в 41 из 45 округов, в выборах также участвуют представители КПРФ, ЛДПР, «Справедливой России — За правду» и «Новых людей». Зарегистрированы были кандидаты и от непарламентских партий «Коммунисты России» и «Зеленые», также на выборы идут самовыдвиженцы.

«Яблоко» не сможет принять участие в кампании-2024. Партия выдвинула 24 человека в качестве кандидатов в депутаты Мосгордумы, но достаточное количество подписей смог собрать только действующий депутат и глава фракции «Яблока» в МГД Максим Круглов. Однако ему было отказано в регистрации — Мосгоризбирком признал недействительными 1037 подписей, собранных Кругловым. Он назвал отказ «политическим решением для уничтожения конкуренции» и обратился в суд, для того чтобы оспорить его.

В Мосгоризбиркоме назвали выборы в Мосгордуму 2024 года более конкурентными, чем в 2019-м. Зампред избиркома Дмитрий Реут пояснял, что в этом году зарегистрированы 286 кандидатов, тогда как в 2019-м — 230.

Летом 2019 года Мосгоризбирком отказал в регистрации кандидатам от несистемной оппозиции из-за превышения допустимого процента брака в собранных подписях. 20 июля на проспекте Сахарова в Москве состоялся митинг; по официальным данным, в нем приняли участие 12 тыс. человек. Уличные акции сопровождались задержаниями, возбуждением административных и уголовных дел. Фигурантов обвиняли в том числе в участии в массовых беспорядках, применении насилия в отношении представителя власти.

Электронное голосование

В 2024 году дистанционное электронное голосование (ДЭГ), проводимое на федеральной платформе, будет доступно в 25 регионах. Их них в десяти регионах ДЭГ будет доступно на территории всего субъекта, в 15 — на отдельных выборах. В Москве ДЭГ проводится на отдельной платформе.

В начале июля ЦИК одобрила новый порядок электронного голосования, который предусматривает возможность голосовать непосредственно на избирательном участке без использования бумажного бюллетеня. Для такого голосования используются КЭГи — комплексы электронного голосования, которые подсчитывают голоса и составляют итоговые протоколы. Заместитель председателя ЦИК Николай Булаев пояснял, что мера поможет значительно сократить число печатаемых бумажных бюллетеней, что, в свою очередь, приведет к снижению затрат и сохранению деревьев.

На следующий день Мосгоризбирком утвердил новый порядок голосования на сентябрьских выборах в столице. «Бумажное голосование» сделали заявительным — для этого нужно было подать заявление на mos.ru или в территориальной избирательной комиссии до 2 сентября. Однако в Мосгоризбиркоме обещали предусмотреть возможность получения бумажного бюллетеня непосредственно в день голосования на участке, если избиратель не смог сделать этого в срок по уважительной причине, например был в больнице.

Досрочное голосование по соображениям безопасности

С 28 августа по решению ЦИК в восьми приграничных регионах (Белгородской, Курской, Брянской, Ростовской, Воронежской областях, Краснодарском крае, Крыму и Севастополе) проходило досрочное голосование. Проголосовать досрочно можно на избирательных участках, на дому, на придомовых территориях, а также на территориях, «где отсутствуют помещения для голосования и транспортное сообщение с ними затруднено либо где отсутствует возможность организовать голосование в помещении для голосования». Решение принято по соображениям безопасности.

12 августа врио губернатора Курской области Алексей Смирнов говорил, что под контролем ВСУ после начавшегося 6 августа нападения на регион находятся 28 населенных пунктов, по его оценке, на 22 августа из приграничных районов выехали 133 тыс. человек.

Для жителей области, которые эвакуировались из приграничья, создали дополнительные временные избирательные участки. По данным МЧС, в пунктах временного размещения (ПВР) в разных регионах находится около 11,5 тыс. человек. В 14 регионах, куда массово выехали жители области, был создан 21 участок, где можно было проголосовать с 30 августа по 2 сентября.

В Курской области в ПВР находится около 7 тыс. человек, для них в самих пунктах были созданы 18 временных избирательных комиссий. Помимо этого на выборах губернатора Курской области в этом году можно проголосовать электронным способом.