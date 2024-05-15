Что известно о пяти новых главах регионов

В среду Владимир Путин назначил и.о. губернаторов в пяти регионах. Их предыдущие руководители перешли на работу в правительство и администрацию президента. Что известно о назначенцах — в материале РБК

Владимир Путин (Фото: Гавриил Григоров / ТАСС)

Врио губернатора Кемеровской области Илья Середюк

Родился в Кемерове в 1975 году. В 1997 году окончил Кузбасский государственный технический университет имени Т. Ф. Горбачева (КузГТУ) по специальности «Экономика и управление на предприятии».

В 2003 году пришел на работу в администрацию Кемерова — сначала стал главой управления промышленности и потребительского рынка, после этого стал замглавы администрации по городскому развитию. В 2010 году был избран главой Кемеровского муниципального района. В 2015 году получил должность заместителя губернатора по агропромышленному комплексу, природным ресурсам и экологии.

После ухода Валерия Ермакова с должности мэра Кемерова в 2016 году Середюк был назначен исполняющим обязанности мэра. Осенью того же года официально избрался на этот пост (тогда в Кемерове еще сохранялись прямые выборы, кандидат шел на них от «Единой России»). В 2021 году горсовет Кемерова назначил Середюка мэром на второй срок (к тому времени прямые выборы уже были отменены).

Спустя год, в сентябре 2022 года, перешел в правительство Кемеровской области, где получил должность первого заместителя губернатора — председателя правительства Кемеровской области.

Врио губернатора Курской области Алексей Смирнов

Родился в 1973 году. Окончил Курский государственный сельскохозяйственный институт имени профессора И.И. Иванова в 1995 году, в 2001 году — курский филиал Орловской региональной академии государственной службы. С 2004 года работал в администрации Курска — сначала заместителем главы — председателем комитета по ЖКХ, затем заместителем главы администрации по ЖКХ, транспорту, имуществу и земельным отношениям.

В 2011 году Смирнов перебрался в Московскую область и был назначен заместителем руководителя администрации Сергиева Посада. Позже стал советником министра ЖКХ Московской области. В 2012 году был назначен замминистра строительного комплекса Московской области, в 2015 году стал первым замминистра.

В ноябре 2018 года вернулся в Курскую область на должность заместителя губернатора. Спустя три года, в 2021-м, стал первым заместителем главы региона. В 2022-м дополнительно был назначен председателем правительства Курской области.

Врио губернатора Калининградской области Алексей Беспрозванных

Родился в 1979 году в Казахской ССР. В 2002 году окончил Алтайский государственный технический университет имени И.И. Ползунова по специальности «Технология, оборудование и автоматизация машиностроительных производств». Позже получил в нем второе высшее образование по специальности «Экономика и управление на предприятии машиностроения».

До 2012 года работал в структурах МТС сначала в Барнауле, затем в Новосибирске и Воронеже. В частности, с 2009 до 2012 года был директором филиала МТС в Воронежской области.

В 2012 году Беспрозванных перешел на госслужбу и стал заместителем председателя правительства Воронежской области. Под его кураторством оказались промышленность, транспорт, связь, информационные технологии и массовые коммуникации.

В 2016 году уехал в Москву, где получил должность директора департамента региональной промышленной политики и проектного управления Минпромторга. В следующем году был назначен замминистра промышленности и торговли.

Врио губернатора Тульской области Дмитрий Миляев

Родился в 1975 году в Тульской области. В 1997 году окончил Тульский государственный педагогический университет им. Л. Н. Толстого по специальности «История». Позже получил образование по специальности «Юриспруденция» в Московском государственном открытом педагогическом университете имени М. А. Шолохова (сейчас Московский государственный гуманитарный университет имени М. А. Шолохова).

В 2000 году начал работать на ОАО «Тульский комбинат хлебопродуктов», где прошел путь от юрисконсульта до генерального директора. В 2010 году стал генеральным директором ООО «Хлебозавод Ширинский», в 2011 году получил должность генерального директора ООО «Гигант».

В том же году Миляев перешел на работу в правительство Тульской области и был назначен заместителем министра — директором департамента государственной политики в министерстве сельского хозяйства. В 2014 году стал министром сельского хозяйства Тульской области, в 2016 дополнительно получил должность заместителя председателя правительства региона.

В сентябре 2019 года Миляев ушел в администрацию Тулы на должность первого замглавы, а спустя месяц был назначен уже главой администрации Тулы.

В октябре 2022 года стал первым заместителем губернатора Тульской области.

Врио губернатора Хабаровского края Дмитрий Демешин

Родился в 1976 году в Ташкенте. Окончил Саратовскую государственную академию права по специальности «Юриспруденция» в 1997 году. С конца 1990-х работал в Московской области — помощником городского прокурора Коломны, старшим следователем Щелковской городской прокуратуры, заместителем Щелковского городского прокурора, затем городским прокурором в Мытищах.

В 2008 году уехал в Ростов-на-Дону, где стал заместителем прокурора Ростовской области. В 2012 году переехал в Калугу, где стал областным прокурором.

В 2014 году Демешин был направлен в Москву. Занимал различные должности в Генпрокуратуре, в том числе в 2017 году стал начальником управления по надзору за исполнением законов в сфере оборонно-промышленного комплекса.

В 2019 году назначен заместителем генерального прокурора, в 2020 году дополнительно возглавил управление Генпрокуратуры по Дальневосточному федеральному округу.

Имеет классный чин государственного советника юстиции 1 класса.