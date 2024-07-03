ЦИК объяснила новый порядок голосования заботой о деревьях

ЦИК одобрила новый порядок электронного голосования, который позволит регионам сократить количество печатаемых бюллетеней, но сохранит голосование на бумаге. Одной из первых новым порядком может воспользоваться Москва

Фото: Михаил Гребенщиков / РБК

Что ЦИК решила по электронному голосованию

Члены Центральной избирательной комиссии (ЦИК) на заседании 3 июля большинством голосов одобрили порядок электронного голосования на выборах и референдумах. Поддержали документ 12 членов ЦИК, единственным голосовавшим против стал представитель КПРФ в ЦИК Евгений Колюшин.

Постановление, принятое в среду, устанавливает порядок электронного голосования, то есть голосования без использования бумажного бюллетеня непосредственно на избирательном участке или за его пределами. Для такого голосования используются комплексы электронного голосования (КЭГ), которые также проводят подсчет голосов, устанавливают итоги голосования и составляют итоговые протоколы. Типовой образец итогового протокола ЦИК также согласовала на заседании в среду.

Перечень избирательных участков, на которых могут использоваться КЭГи, определяет ЦИК или, по ее поручению, избирком региона. В случае одновременного проведения электронного голосования и дистанционного электронного голосования (ДЭГ) избирательная комиссия может определять «особенности организации голосования, подсчета голосов избирателей, участников референдума и установления итогов голосования, а также хранения избирательной документации, документации референдума при таком совмещении».

Электронный бюллетень по объему сведений должен соответствовать бумажному бюллетеню, говорится в постановлении.

Обновленный порядок на заседании представил заместитель председателя ЦИК Николай Булаев. По его словам, раньше были опасения, что избиратели старшего возраста не смогут освоить электронное голосование, но выборы последних лет показали обратное. Булаев уверил, что люди старшего возраста охотно пользуются электронными формами голосования.

Он призвал не путать электронное голосование с дистанционным электронным голосованием. «Электронное голосование позволяет вам проголосовать только на избирательном участке <...> Электронное голоcование — это избирательный участок и ничего другого», — подчеркивал он. ДЭГ же позволяет избирателям голосовать удаленно, с использованием компьютера или смартфона, из любой точки в России.

Электронное голосование позволит сократить использование бумажных бюллетеней, привел довод за его применение Булаев. Показателен, по его словам, пример Москвы. В столице при развитии ДЭГ и электронного голосования продолжают к каждым выборам печатать бумажные бюллетени. «И к этим выборам [в сентябре] тоже должно было бы быть напечатано более 8 млн. Я не поленился посчитать, и по моим подсчетам — это 35 кубов бумаги, из них 33 кубометра утилизируется. Это не только десятки миллионов рублей, но и деревья», — привел пример зампред ЦИК. «Представляется, что нужно когда-то сказать себе правду, что если мы применяем все виды голосования — и электронное, и дистанционное, то нужно людям, наверное, определенно сказать, что бюллетени печатать в таком объеме нет необходимости», — сказал Булаев.

Член ЦИК Николай Колюшин, критикуя постановление, указывал на опасность закрытия от наблюдателей электронного реестра избирателей. Но эти опасения его коллеги отмели. «В провинции Лимпопо были электронные списки!» — поделился опытом наблюдения за выборами в ЮАР член ЦИК Андрей Шутов.

Останутся ли на выборах бумажные бюллетени

«После прошлого заседания возникла волна комментариев в СМИ, что якобы закон запрещает бумажное голосование. Закон не запрещает бумажное голосование», — сказал на заседании Булаев. Одобренный порядок проведения электронного голосования позволит сократить использование на выборах бумажных бюллетеней, но вряд ли субъекты смогут полностью от них отказаться, уточнил он в разговоре с РБК.

При чем тут Москва Мосгоризбирком (МГИК) в июне обратился в ЦИК с просьбой назначить в Москве на выборах в единый день голосования 8 сентября электронное голосование. ЦИК тогда постановила, что этот вопрос МГИК может решить самостоятельно. 4 июля на очередном заседании Мосгоризбирком примет решение о порядке проведения на выборах как ДЭГ, так и электронного голосования. Даже учитывая высокую цифровизацию и оснащенность московских выборов, полностью отказаться от бумажных бюллетеней в столице невозможно, в частности, потому, что в электронном списке избирателей нет, например, данных об избирателях, находящихся в СИЗО, сказал Булаев.

В одном из пунктов обновленного порядка проведения электронного голосования указано, что при таком голосовании право голоса должно быть предоставлено всем избирателям. То есть возможность проголосовать должна быть и у военнослужащего, и у избирателя, находящегося в СИЗО, обратил внимание Булаев.«Мы понимаем, что организовать там голосование электронно весьма сложно и там будут применены бумажные бюллетени», — сказал он.

Электоральный юрист Роман Смирнов сказал РБК, что утвержденный ЦИК в среду порядок — это дальнейшая стандартизация и формализация процесса электронного голосования. «То есть продолжение и усиление «электрификации», если говорить образно, дальнейшего избирательного процесса с точки зрения приведения его к общему знаменателю, в котором все будет понятно, четко, в рамках одной системы, приведено к одному критерию», — добавил он.

При этом в действиях ЦИК юрист увидел «демонстрацию явного желания» постепенно минимизировать традиционное голосование с использованием бумажных бюллетеней и перейти к электронным. Смирнов предполагает, что такая тенденция будет постепенно распространяться от Москвы в регионы, вытесняя бумажный формат голосования, пока будут позволять технические мощности. «Но как показывает практика, не всегда они это позволяют, а кроме того, опять же, как показывает практика, несмотря на усиление информационной безопасности и борьбу с DDoS-атаками, электронные системы дают сбои и не всегда могут предоставить в полном объеме весь тот комплекс услуг, качественно и оперативно, который бы хотелось увидеть как минимум на первом этапе. Ну и плюс те люди, которые по принципиальным моментам хотели бы проголосовать в бумажном формате», — считает эксперт.