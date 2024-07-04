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Власти раскрыли новый порядок голосования на выборах в Москве

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Единый день голосования
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Выборы в Мосгордуму
В Москве введут новый порядок голосования — бумажный бюллетень будут выдавать только по предварительному заявлению, поданному в ТИК или через mos.ru. Большинство уже голосует дистанционно или с помощью терминалов на участках
Фото: Комсомольская Правда / Global Look Press
Фото: Комсомольская Правда / Global Look Press

Власти столицы и представитель Мосгоризбиркома рассказали, как будет работать новый порядок голосования. Накануне Центризбирком разрешил регионам сократить количество печатаемых бюллетеней, при этом сохранив голосование на бумаге.

На заседании Комиссии по развитию гражданского общества и общественного контроля заместитель председателя Московской городской избирательной комиссии Дмитрий Реут отметил, что в последние годы все меньше избирателей голосует с помощью бумажных бюллетеней, отдавая предпочтение более удобным и быстрым способам голосования — онлайн и с помощью терминалов. Поэтому этим способам голосования будет отдано предпочтение. Для тех избирателей, кто захочет проголосовать с помощью бумажного бюллетеня, такая возможность сохранится, но получить бюллетень можно будет только подав заявление.

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Фото:Михаил Гребенщиков / РБК

«Полагаем, что заявление на голосование с помощью бумажного бюллетеня можно будет подать в территориальной избирательной комиссии. Подачу заявлений в этом случае предлагаю начать за 30 дней до начала выборов», — заявил Реут. Он привел данные, согласно которым, на последних выборах мэра Москвы электронно проголосовали свыше 80% избирателей.

Еще одним способом подачи заявления на получение бумажного бюллетеня может быть заявка через сайт mos.ru. «Подача заявления на голосование бумажным бюллетенем на mos.ru может стать такой же услугой, которую может получить любой желающий в пару кликов <...> Предлагаю открыть подачу заявлений на mos.ru за 45 дней до выборов», — заявил на заседании председатель комиссии по развитию гражданского общества Вадим Ковалев.

Он обратил внимание на то, что у избирателей могут возникнуть различные жизненные ситуации, например, смена фамилии, паспорта, адреса регистрации, пребывание в больнице и так далее, что может помешать им заранее подать заявление на бумажный бюллетень. В этом случае, считает Ковалев, надо предусмотреть возможность подачи заявления на получение бумажного бюллетеня во время посещения участковой избирательной комиссии.

Начальник управления по развитию смарт-проектов правительства Москвы Артем Костырко обратил внимание на то, что подав заявку на голосование бумажным бюллетенем, сделать свой выбор с помощью терминала уже не получится. «То есть отдать свой голос можно будет только на участке по месту постоянной регистрации», — заявил он.

Порядок электронного голосования Центральная избирательная комиссия одобрила на заседании 3 июля. На нем заместитель председателя комиссии Николай Булаев ссылался на растущую популярность электронных форм голосования и возможность экономии как бумаги, так и средств, необходимых для печатания бумажных бюллетеней. По его словам, в Москве к сентябрьским выборам пришлось бы печатать около 8 млн бюллетеней, но в условиях, когда 80% избирателей голосуют одним из электронных способов, абсолютное большинство бюллетеней пришлось бы утилизировать.

Днем 4 июля Московская городская избирательная комиссия утвердила предложенный порядок проведения выборов в Мосгордуму. За проголосовали 12 членов МГИК, против выступил представитель КПРФ в комиссии Николай Геращенко, передает корреспондент РБК.

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Мария Лисицына Мария Лисицына, Полина Химшиашвили Полина Химшиашвили
Москва Выборы Мосгордума голосование дистанционное образование электронное голосование Мосгоризбирком
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